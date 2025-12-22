FIFA vào cuộc điều tra nhân vật 'chóp bu' của bóng đá Malaysia 22/12/2025 16:39

(PLO)- Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Noor Azman Rahman, đang trở thành tâm điểm chú ý khi FIFA chính thức vào cuộc điều tra vai trò của ông trong vụ bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ gốc Malaysia hiện đã bị đình chỉ thi đấu.

Vụ việc cầu thủ nhập tịch “lậu” tiếp tục leo thang, với động thái mới nhất của FIFA đang đẩy bóng đá Malaysia vào tình thế khó khăn cả về mặt pháp lý lẫn uy tín quốc tế.

Chủ tịch lâm thời của FAM, Datuk Yusoff Mahadi, xác nhận việc FIFA đã gửi thư điện tử yêu cầu FAM cung cấp thông tin chi tiết nhằm làm rõ mức độ liên quan của Noor Azman trong quá trình xử lý và nộp hồ sơ cầu thủ. Theo ông Yusoff, đây là diễn biến mới nhất và có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình điều tra đang được tiến hành ở cả cấp quốc gia lẫn quốc tế.

Ông Yusoff cho biết, dựa trên các kết luận ban đầu của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC), FAM đã lên kế hoạch chuyển hồ sơ liên quan đến Datuk Noor Azman sang Hội đồng Kỷ luật để xem xét các biện pháp xử lý phù hợp. FIFA đặc biệt quan tâm đến việc ông Noor Azman đã tham gia như thế nào trong quy trình lập hồ sơ cầu thủ, từ khâu chuẩn bị tài liệu cho đến việc gửi các giấy tờ này lên các cơ quan có thẩm quyền.

Cựu Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman đang bị FIFA điều tra. Ảnh: FOM.

Theo lãnh đạo FAM, FIFA yêu cầu một bản giải trình đầy đủ và minh bạch về vai trò cụ thể của Tổng thư ký FAM trong toàn bộ vụ việc. Không chỉ dừng lại ở trách nhiệm cá nhân, cơ quan quản lý bóng đá thế giới còn muốn làm rõ quy trình nội bộ của FAM, nhằm xác định liệu có tồn tại những lỗ hổng mang tính hệ thống hay không.

Trong thời gian tới, Noor Azman dự kiến sẽ phải ra điều trần trước Hội đồng Kỷ luật của FAM. Cơ quan này sẽ xem xét toàn diện hồ sơ, từ đó đưa ra quyết định liên quan đến tương lai của ông với bóng đá Malaysia. Động thái này phù hợp với khuyến nghị trước đó của IIC, trong đó đề xuất Noor Azman cần phải chịu các hình thức kỷ luật tương xứng nếu bị xác định có sai phạm.

Song song với quá trình kỷ luật nội bộ, FAM cũng đã thống nhất việc trình báo cảnh sát để mở rộng điều tra hình sự, với mục tiêu xác định những cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm trực tiếp cho hành vi làm giả giấy tờ. Theo ông Yusoff, báo cáo sẽ sớm được nộp do IIC, dưới sự chủ trì của cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif, chỉ có thẩm quyền điều tra giới hạn và không thể thực hiện các biện pháp cưỡng chế cần thiết.

Bóng đá Malaysia gặp nhiều rắc rối sau khi sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch bị cho là không hợp lệ. Ảnh: TNST.

Quyền Chủ tịch FAM nhấn mạnh rằng liên đoàn sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy trình pháp lý hiện hành. Ông cho biết FAM sẽ chờ kết luận chính thức từ Hội đồng Kỷ luật trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Trong trường hợp Noor Azman bị kết luận có tội, vụ việc sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban Điều hành FAM để xác định hình thức xử lý cuối cùng.

Theo ông Yusoff, mỗi hành vi vi phạm sẽ đi kèm với mức độ chế tài khác nhau, và hình phạt được áp dụng sẽ phản ánh đúng tính chất cũng như mức độ nghiêm trọng của sai phạm. Quyết định cuối cùng sẽ do Ủy ban Điều hành FAM đưa ra sau khi xem xét toàn bộ các khía cạnh liên quan.

Ông Datuk Noor Azman Rahman đã bị đình chỉ công tác kể từ ngày 17-10. Trong thời gian vụ việc vẫn đang được điều tra, FAM chưa có kế hoạch bổ nhiệm người thay thế cho vị trí Tổng thư ký, nhằm tránh gây xáo trộn thêm cho bộ máy điều hành bóng đá Malaysia vốn đang chịu nhiều áp lực.