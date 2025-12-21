FIFA trả tiền cho 48 đội dự World Cup 2026 thế nào? 21/12/2025 12:53

(PLO)- Nhà vô địch World Cup 2026 nhận nhiều hơn Argentina tại 2022, "phận lót đường" cũng được 10,5 triệu USD.

Giữa lúc giá vé xem World Cup 2026 quá cao, chỗ gửi phương tiện vào xem cũng cực kỳ đắt đỏ, FIFA đã công bố số tiền trả cho 48 đội dự World Cup 2026.

Những ngày qua, ngay trên đất Mỹ làn sóng chống đối FIFA rất cao vì giá vé cao ngất ngưỡng.

Fan Anh cũng tuyên bố tẩy chay World Cup 2026 không đến Mỹ ủng hộ đội tuyển Anh và như thế vé vào sân xem những trận có tuyển Anh thi đấu sẽ ế. Fan của nhiều nước cũng sẽ làm chuyện tương tự vì kinh tế khó khăn bao trùm...

Quỹ tiền thưởng World Cup 2026 tăng cao hơn World Cup 2022.

FIFA đã chính thức công bố trọn gói là chi tiết số tiền công cho các đội tại World Cup 2026.

World Cup 2026 có số đội 48 đội trong khi World Cup 2022 có 32 đội, đây cũng là khoản tiền không hề nhỏ phát sinh.

Tổng quỹ thưởng cho World Cup 2026 là 655 triệu USD, trong khi World Cup 2022 là 440 triệu.

Nhà vô địch World Cup 2026 sẽ nhận 50 triệu USD tiền thưởng so với World Cup 2022 nhà vô địch nhận 42 triệu USD tiền thưởng.

Đội thua chung kết World Cup 2026 sẽ nhận 33 triệu USD. Hồi World Cup 2022, Pháp thua Argentina ở chung kết nhận được 30 triệu USD. Đội đoạt hạng 3 World Cup 2026 sẽ bỏ túi 29 triệu USD, hạng tư 27 triệu USD.

Những đội bị loại ngay sau vòng bảng World Cup 2026 bỏ túi mỗi đội 9 triệu USD, trong khi đó mỗi đội trong số 48 đội đều nhận được khoản tiền 1,5 triệu USD,số tiền này là chi phí chuẩn bị, theo giải thích của FIFA.

Như vậy mỗi đội tham dự World Cup 2026 có khoản “cứng” 10,5 triệu USD, tức 9 triệu USD tiền công đá vòng bảng 1,5 triệu USD tiền chuẩn bị.

FIFA cũng đã chính thức công bố rằng, giá vé hạng cao nhất mỗi trận tối đa 60 USD. Tức 104 trận kể cả trận chung kết đều có mức giá từ 60USD trở xuống.

Những ngày qua nhiều tổ chức fan trên nhiều khu vực thế giới đã lên án dữ dội giá vé quá đắt và nhiều nhóm fan các quốc gia dọa tẩy chay, các tổ chức fan Anh cũng dọa tẩy chay World Cup. Tất cả các tổ chức trên cùng có một lý luận, môn bóng đá, World Cup vốn là môn thể thao bình dân, quảng đại quần chúng, nhưng FIFA đã tận thu.