Sân chơi futsal sinh viên quy mô lớn chính thức 'đổ bộ' miền Tây 13/03/2026 18:51

(PLO)- Tám đội bóng đến từ các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng trong khu vực ĐBSCL sẽ tham gia tranh tài ở giải Futsal sinh viên, diễn ra từ ngày 21-3 đến ngày 28-3.

Chiều 13-3, tại Đại học Cần Thơ, Ban tổ chức giải Futsal sinh viên tranh cúp HDBank khu vực ĐBSCL tổ chức lễ công bố thông tin giải đấu. Giải do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp ĐBSCL, cùng Đại học Cần Thơ tổ chức.

Đây là năm thứ tư giải giải đấu được tổ chức theo mô hình khu vực, từng bước hoàn thiện cấu trúc thi đấu, nâng cao tiêu chuẩn tổ chức và hướng tới mục tiêu tạo sân chơi futsal toàn quốc dành cho sinh viên. Đồng thời, giải cũng góp phần quảng bá sâu hơn và phát triển bộ môn thể thao hiện đại này trong cộng đồng giới trẻ.

Ông Phạm Hoàng Tùng, Phó Giám đốc phụ trách Cơ quan thường trú VOV khu vực ĐBSCL phát biểu tại buổi lễ công bố thông tin về giải đấu. Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Hoàng Tùng, Phó Giám đốc phụ trách Cơ quan thường trú VOV khu vực ĐBSCL, cho biết mục tiêu của giải đấu năm nay không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một sân chơi thể thao đơn thuần. Qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn xây dựng một môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên, nơi rèn luyện thể chất song hành với giáo dục ý chí, tinh thần đồng đội và bản lĩnh thi đấu.

“Giải đấu cũng là cơ hội để các trường giao lưu, tăng cường kết nối, thể hiện bản sắc riêng và khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc xây dựng cộng đồng sinh viên năng động, sáng tạo và có trách nhiệm với xã hội” - ông Tùng bày tỏ.

"Nhà trường đặc biệt vui mừng được chào đón tám đội bóng futsal sinh viên đến từ các trường đại học trong khu vực ĐBSCL. Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua giải đấu, hình ảnh sinh viên ĐBSCL năng động, sáng tạo và giàu nhiệt huyết sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Đồng thời, giải sẽ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao học đường ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững” - TS Lê Văn Lâm, Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ kỳ vọng.

TS Lê Văn Lâm, Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ công bố thông tin giải futsal sinh viên ĐBSCL. Ảnh: CHÂU ANH

Giải đấu Futsal sinh viên ĐBSCL diễn ra từ ngày 21-3 đến ngày 28-3, tại nhà thi đấu đa năng Đại học Cần Thơ. 8 đội bóng góp mặt gồm: Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tây Đô, Trường Đại học FPT Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây và Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Các đội được chia thành hai bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Sau đó, các đội tranh chung kết và xếp hạng.