Kỳ lạ 4 tuyển thủ Malaysia bị cấm ra sân, dù đăng ký hoàn toàn hợp lệ

(PLO)- Bóng đá Malaysia đang đối mặt với một tình huống gây tranh cãi khi bốn cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia bị FIFA áp án treo giò, dù quá trình đăng ký thi đấu tại giải quốc nội được xác nhận là hoàn toàn đúng quy định.

Thông tin này được Ban tổ chức giải vô địch Malaysia công bố chính thức vào ngày 13-3. Trong thông báo của mình, các nhà làm giải khẳng định ba cầu thủ đang thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, cùng với Gabriel Palmero của Kuching City đều đã hoàn tất thủ tục đăng ký cho mùa giải Malaysia League 2025-2026 theo đúng quy định của giải đấu.

Theo quy định hiện hành của, việc đăng ký cầu thủ, dù là nội binh hay ngoại binh, đều phải đi kèm giấy tờ xác minh danh tính hợp lệ. Các CLB bắt buộc nộp bản sao của chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để xác nhận tư cách cầu thủ trước khi được phép thi đấu.

Thực tế bốn cầu thủ nói trên đều sử dụng thẻ căn cước hợp pháp do Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (JPN) cấp. Những giấy tờ này giúp họ đủ điều kiện được đăng ký với tư cách cầu thủ nội địa trong khuôn khổ giải Malaysia League mùa giải hiện tại.

Các cầu thủ Malaysia nhập tịch "lậu" đang bị CAS treo giò. Ảnh: EPA.

Vì vậy, cơ quan điều hành giải đấu nhấn mạnh rằng các CLB liên quan không hề vi phạm bất kỳ quy định nào khi đăng ký Figueiredo, Irazabal, Hevel và Palmero. Mọi thủ tục đều được hoàn tất theo đúng quy trình được quy định trong điều lệ giải.

Tuy nhiên, tình hình trở nên phức tạp khi FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ban hành án kỷ luật đối với nhóm cầu thủ này. Theo quyết định mới nhất, bốn cái tên kể trên vẫn phải chấp hành lệnh cấm thi đấu trong các trận đấu chính thức kéo dài 12 tháng.

Không chỉ riêng họ, ba cầu thủ khác gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca cũng nằm trong danh sách bị xử phạt. Nguyên nhân xuất phát từ cáo buộc liên quan đến việc làm giả tài liệu nhằm chứng minh đủ điều kiện thi đấu.

Cả 7 cầu thủ này đều bị cấm thi đấu. Ảnh: NST.

Sau khi xem xét đơn kháng cáo, CAS đã chấp nhận một phần lập luận của các cầu thủ. Phán quyết cuối cùng cho phép họ tiếp tục tham gia tập luyện cùng đội bóng và thực hiện các hoạt động liên quan đến bóng đá.

Dù vậy, lệnh cấm ra sân trong các trận đấu chính thức vẫn được giữ nguyên. Điều này đồng nghĩa với việc các CLB tại Malaysia League sẽ phải chờ đến khi án phạt kết thúc mới có thể sử dụng những cầu thủ này trong các trận đấu chính thức.