AFC tuyên bố không trừng phạt cầu thủ nhập tịch Malaysia sai phạm 13/03/2026 11:34

(PLO)- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khẳng định rõ ràng rằng CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) và 3 cầu thủ nhập tịch Malaysia không bị trừng phạt, và vấn đề về tư cách cầu thủ của FIFA chỉ ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia.

Đó là thông tin được chia sẻ trên tờ New Straits Times (Malaysia). Do đó, việc tham gia các giải đấu châu Á và khu vực của CLB Malaysia JDT vẫn không bị ảnh hưởng. AFC cho biết họ đã tiến hành xem xét vấn đề này một cách độc lập mà không cần chờ đợi toàn bộ tài liệu từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

"Chúng tôi đã nhận được toàn bộ hồ sơ vụ việc từ liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Ủy ban kỷ luật (AFC) đã bắt đầu quá trình xử lý với FAM", Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor John, cho biết thêm.

Trong số bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia dạng di sản bị FIFA đình chỉ thi đấu 12 tháng vì làm giả giấy tờ liên quan đến tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal đều đang chơi cho JDT.

Vị tổng thư ký AFC người Malaysia Windsor cho biết vai trò của AFC chỉ giới hạn nghiêm ngặt ở việc xác định tư cách thành viên đội tuyển quốc gia.

AFC không trừng phạt CLB JDT dù họ sử dụng 3 cầu thủ nhập tịch Malaysia sai phạm gồm Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal. ẢNH: NST

"Về vấn đề đủ điều kiện tham gia, tất nhiên chúng tôi có thể can thiệp, nhưng chỉ áp dụng cho các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Các câu lạc bộ tham gia các giải đấu của AFC hoàn toàn không bị ảnh hưởng vì các quy định về điều kiện tham gia chỉ áp dụng cho các đội tuyển quốc gia", ông Windsor khẳng định.

Việc làm rõ này đặc biệt quan trọng đối với các CLB của Malaysia, bao gồm cả JDT, những đội đang tham gia AFC Champions League Elite và Giải vô địch các CLB ASEAN (giải vô địch CLB Đông Nam Á).

"Vì không có sự vi phạm bất kỳ quy định nào… điều kiện tham gia chỉ dành cho các đội tuyển quốc gia, còn đối với các câu lạc bộ thuộc AFC, không có tiêu chí quốc tịch nào để thi đấu", ông Windsor cho biết.