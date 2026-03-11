Real Madrid không Mbappe, không Bellingham, không thua Man City 11/03/2026 14:08

(PLO)- Trước thềm trận lượt đi vòng 16 đội Champions League với Manchester City, HLV Alvaro Arbeloa khẳng định Real Madrid sẽ không bước vào cuộc đối đầu với tâm lý yếu thế, dù đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng, trong đó gồm có siêu sao Kylian Mbappe.

Tiền đạo người Pháp đã không tham gia buổi tập gần nhất cùng toàn đội Real Madrid do gặp chấn thương bong gân đầu gối. Vì lý do này, Mbappe chắc chắn không thể góp mặt trong trận đấu diễn ra tại sân Santiago Bernabeu. Đây là tổn thất đáng kể đối với đại diện Tây Ban Nha, bởi anh được xem là mũi nhọn quan trọng trên hàng công kể từ đầu mùa giải.

Dù vậy, Arbeloa cho biết tình trạng của Mbappe đang tiến triển theo chiều hướng tích cực. Ngôi sao người Pháp đã bay về quê nhà để kiểm tra và điều trị chấn thương trong tuần trước, và kết quả cho thấy quá trình hồi phục đang diễn ra thuận lợi. Theo vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, các bác sĩ đang theo dõi tình hình từng ngày và hy vọng tiền đạo này sẽ sớm quay trở lại thi đấu.

Không chỉ Mbappe, Real còn phải đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng khi Jude Bellingham, Rodrygo Goes và trung vệ Eder Militao đều chưa thể ra sân. Dù vậy, Arbeloa nhấn mạnh rằng lịch sử và bản lĩnh của đội bóng từng 15 lần vô địch châu Âu là lý do để toàn đội giữ vững sự tự tin trước bất kỳ đối thủ nào.

HLV Arbeloa thiệt thòi vì không có Mbappe trong đội hình. Ảnh: EPA.

Ông cho rằng Real luôn phải bước vào mỗi trận đấu với niềm tin chiến thắng, bất kể hoàn cảnh hay đối thủ. Theo Arbeloa, Manchester City là đội bóng mà Real Madrid hiểu rất rõ, từ phong cách thi đấu cho đến triết lý của HLV Pep Guardiola. Chính vì vậy, trận đấu sắp tới được dự báo sẽ là cuộc so tài đầy căng thẳng giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu.

Trong bối cảnh Mbappe vắng mặt, trách nhiệm dẫn dắt hàng công sẽ đặt lên vai Vinicius Junior. Tiền vệ cánh người Brazil được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố chủ chốt giúp Real Madrid tạo ra khác biệt. Arbeloa thừa nhận Vinicius đang gánh vác nhiều kỳ vọng và đội bóng cần anh thể hiện phong độ cao nhất nếu muốn giành lợi thế trước đại diện nước Anh.

Vinicius mang nặng trọng trách "gánh team". Ảnh: EPA.

Nhà cầm quân 41 tuổi cũng dành sự tôn trọng đặc biệt cho Pep Guardiola. Theo ông, chiến lược gia của Manchester City luôn nổi tiếng với khả năng đưa ra những phương án chiến thuật bất ngờ trong các trận đấu lớn. Arbeloa cho rằng Guardiola thường chuẩn bị rất kỹ và có thể tạo ra những thay đổi khó lường khi đối đầu các đội bóng mạnh.

Arbeloa mới tiếp quản chiếc ghế huấn luyện Real từ tiền nhiệm Xabi Alonso hồi tháng 1. Ông mô tả quãng thời gian hai tháng đầu tiên dẫn dắt đội bóng là trải nghiệm học hỏi quý giá. Với trận đấu quan trọng trước Manchester City, Arbeloa tin rằng Real Madrid sẽ bước vào sân với tinh thần quyết tâm cao nhất để tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại đấu trường Champions League.