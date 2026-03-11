FIFA nói về khả năng hoãn World Cup 2026 11/03/2026 12:11

Heimo Schirgi, giám đốc điều hành (CEO) của FIFA đã trả lời ra sao khi cả thế giới đang lan truyền hoãn World Cup 2026 do tình hình chiến sự Trung Đông leo thang.

Tình hình chiến tranh ở Trung Đông không chỉ khiến điều trước mắt là đội tuyển Iraq không thể đến Mexico dự vòng play off vì kẹt giữa các làn đạn, mà ngay cả các đội bóng khu vực này cũng rơi vào tình thế đầy khó khăn.

World Cup 2026 lần đầu có 48 đội tham dự nhưng gặp quá nhiều thách thức. Ảnh: FF.

Những đội bóng vùng ảnh hưởng nặng chiến sự Trung Đông là Iran, Jordan, Saudi Arabia, Qatar... khiến có quá nhiều thông tin hành lang đồn đoán rằng, một số quốc gia khác cũng có ý định tẩy chay World Cup 2026, trong đó gồm có Đức, Brazil... vì những vấn đề liên quan với Mỹ.

Đức từng tuyên bố họ xem xét khả năng tẩy chay bằng việc không tham dự World Cup 2026 khi Mỹ có ý định lấy tự trị Greenland của Đan Mạch. Còn Brazil thì lên án Mỹ tổ chức những đợt tấn công vào Iran. Riêng các đội tuyển Trung Đông thì quá khó khăn khi rơi vào cảnh “tên bay đạn lạc” của chiến sự ngày một leo thang.

Cùng với đó là sự bất đồng và hoài nghi sâu sắc của nhiều quốc gia về chuyện FIFA ứng xử với bóng đá Mỹ và Israel về chiến tranh.

CEO của FIFA, ông Heimo Schirgi nói: “World Cup là một sự kiện cực lớn. FIFA vẫn đang tiến hành kế hoạch của mình, không có lý do gì hoãn bất chấp cuộc đụng độ leo thang ở Trung Đông.

Trả lời tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế ở Dallas, Mỹ, CEO của FIFA khẳng định: “FIFA đang thực thi kế hoạch của mình như đã lên lịch. Còn chuyện Iran có tham dự World Cup 2026 hay không, FIFA cũng đã có những giải pháp thay thế rất hoàn hảo. World Cup là sự kiện rất lớn, tôi hy vọng rằng tất cả các đội góp mặt sẽ tham gia”.

Hiện có nhiều đội tuyển bày tỏ thái độ khác nhau về cuộc chiến Trung Đông đang diễn ra cùng với vấn đề an ninh, an toàn đã biến World Cup 2026 trở nên phức tạp, buộc họ xem xét khả năng có tham dự hay không.

Riêng đội tuyển Iran đã vượt qua vòng loại World Cup 2026 và nằm ở bảng G cùng Ai Cập, Bỉ, New Zealand. Họ chơi hai trận tại New York và một trận tại Seattle. Tuy nhiên, tình hình chiến tranh ngày một tệ hại khiến cho khả năng Iran tham dự World Cup 2026 gần như không thể.