HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển Nhật Bản rất nghiêm túc, không có nhường nhịn' 10/03/2026 12:15

(PLO)- Nhà cầm quân lão luyện Mai Đức Chung khẳng định các học trò không trông chờ vào đối thủ mà luôn nỗ lực hết mình để giành điểm trước đội bóng lớn Nhật Bản vào lúc 16 giờ ngày 10-3.

Ông Mai Đức Chung cho biết tuyển nữ Việt Nam quyết chiến trước lượt trận cuối cùng bảng C mang tính quyết định chiếc vé vào tứ kết giải châu Á.

Nhà cầm quân tuyển Việt Nam cho rằng, các học trò đã quá nhiều lần gặp tuyển Nhật và đó là đội bóng không bao giờ khoan nhượng, dù họ đã vào vòng trong hay đã đảm bảo ngôi nhất bảng.

Tuyển Việt Nam đã nhiều lần chạm trán với Nhật Bản. Ảnh: AFC.

Ông thầy của tuyển nữ Việt Nam đang mang trong mình sứ mệnh đưa các học trò đến World Cup 2027 bằng chính nội lực của mình mà không cần nhìn sang các đội khác. Thầy trò ông Chung tự tin sẽ quyết định số phận của mình theo hướng có lợi nhất.

HLV Mai Đức Chung ví tuyển Nhật Bản là “hàng rào rất cao”, thuộc đẳng cấp thế giới. Hai trận trước đó, tuyển Việt Nam đá lúc 13 giờ nên phần nào ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, trận gặp Nhật thi đấu lúc 17 giờ và được nghỉ hai ngày nên mọi chuyện ổn hơn cho các cô gái Việt Nam.

Phía bên kia, Nhật Bản luôn nỗ lực rất cao trong mỗi trận đấu, và điều này khiến cho cơ hội đi tiếp của 3 đội Việt Nam, Ấn Độ, Đài Loan rất khó lường. "Tôi rất hiểu đội tuyển Nhật Bản và chúng tôi sẽ thể hiện đấu pháp tốt nhất khi đối đầu với họ. Việt Nam chỉ trông chờ vào mình chứ không nhìn vào các đội khác", ông Chung bày tỏ.