Tuyển Việt Nam quyết chiến Nhật Bản cho vé tứ kết Asian Cup 10/03/2026 06:39

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào thử thách cực lớn khi chạm trán Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C tại vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra tại Úc vào chiều 10-3 (lúc 16 giờ).

Màn chạm trán giữa tuyển Việt Nam với ngọn “núi lớn” Nhật Bản mang ý nghĩa đặc biệt cho cả hai đội. Nhật Bản muốn khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng để giành ngôi đầu, trong khi Việt Nam buộc phải tìm kiếm một kết quả tích cực để nuôi hy vọng mong manh lọt vào vòng tứ kết.

Nhật Bản tôn trọng tuyển Việt Nam

Sau hai lượt trận đầu tiên, đội tuyển Nhật Bản thể hiện phong độ hoàn hảo. Đại diện Đông Á ghi 13 bàn thắng và vẫn giữ sạch lưới. Chiến thắng Ấn Độ 11-0 ở lượt trận thứ hai càng cho thấy sức mạnh vượt trội của đội bóng từng hai lần vô địch châu Á. Với phong độ ấy, thầy trò HLV Nils Nielsen đang rất tự tin ở trận cuối vòng bảng.

Dù vậy, chiến lược gia người Đan Mạch vẫn tỏ ra thận trọng khi nhắc đến tuyển nữ Việt Nam. Theo ông, đây là đội bóng có tốc độ rất tốt, đặc biệt nguy hiểm trong những pha phản công nhanh.

Tuyển nữ quá mạnh so với 3 đội ở bảng C. Ảnh: TAFC.

HLV Nielsen cho biết đội tuyển Nhật Bản sẽ tiếp cận trận đấu với sự tập trung cao độ và duy trì cách tổ chức chiến thuật chặt chẽ như những trận trước. Ông đánh giá Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ và có thể tạo ra nguy hiểm nếu đối thủ mất tập trung. Chính vì vậy, Nhật Bản cần duy trì nhịp độ cao và đảm bảo sự kỷ luật trong lối chơi.

Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giành ngôi đầu bảng. Theo ông, việc đứng nhất bảng mang lại lợi thế lớn về mặt di chuyển và hậu cần cho giai đoạn knock out. Nếu giữ vị trí số một, đội tuyển Nhật Bản sẽ không phải di chuyển nhiều trước vòng tứ kết và có thể duy trì lịch trình ổn định tại Sydney.

Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, nhiệm vụ đánh bại Nhật Bản được xem là thử thách cực kỳ khó khăn, gần như không tưởng. Dù vậy, HLV Mai Đức Chung vẫn thể hiện sự tự tin và khẳng định các học trò sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất.

HLV Mai Đức Chung đã sẵn sàng các phương án giúp các học trò chống lại tuyển nữ Nhật Bản. Ảnh: TAFC.

Nhà cầm quân giàu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam thừa nhận Nhật Bản là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á cũng như trên thế giới. Trong bảng đấu này, họ được đánh giá vượt trội so với các đội còn lại gồm Việt Nam, Ấn Độ và Đài Loan. Tuy vậy, ông cho rằng trận đấu cuối vòng bảng luôn mang ý nghĩa đặc biệt và toàn đội sẽ chiến đấu hết mình.

HLV Mai Đức Chung cũng chia sẻ về những khó khăn mà đội tuyển Việt Nam phải đối mặt ở trận đấu trước. Cuộc chạm trán với Đài Loan diễn ra vào đầu giờ chiều trong điều kiện thời tiết nắng nóng, điều này phần nào ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Sau trận đấu, toàn đội đã có hai ngày nghỉ để phục hồi thể trạng cũng như chuẩn bị chiến thuật cho cuộc đối đầu với Nhật Bản.

Tuyển Việt Nam tập trung giành vé tứ kết

HLV Mai Đức Chung tiết lộ thầy trò ông đã nhiều lần chạm trán Nhật Bản trong quá khứ. Những lần đối đầu đó giúp ban huấn luyện hiểu rõ sự chuyên nghiệp và nghiêm túc của đối thủ. Nhật Bản luôn thi đấu với cường độ cao và không hề giảm nhịp độ dù đã giành lợi thế trong bảng đấu.

Vạn Sự cùng đồng đội sẽ gặp nhiều thử thách ở trận cuối vòng bảng Asian Cup 2026. Ảnh: TAFC.

Chính vì vậy, đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật để có thể đối phó với lối chơi giàu kỹ thuật và tốc độ của đối thủ. Ông Chung khẳng định mục tiêu của đội là tìm ra phương án phù hợp nhất để giành điểm Nhật Bản.

Liên quan đến chiếc vé vào tứ kết, HLV Mai Đức Chung cho biết ban huấn luyện và các cầu thủ không quá quan tâm đến kết quả của các trận đấu khác trong bảng. Theo ông, điều quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam phải tự quyết định cơ hội của mình bằng màn trình diễn tốt nhất trên sân.

Lịch sử đối đầu cho thấy Nhật Bản đang chiếm ưu thế tuyệt đối trước Việt Nam tại giải đấu này. Trong năm lần gặp nhau trước đây ở Asian Cup nữ, Nhật Bản đều giành chiến thắng và mỗi trận đều ghi ít nhất ba bàn thắng. Nếu tiếp tục thắng trận này, Việt Nam sẽ trở thành đối thủ mà Nhật Bản đánh bại nhiều nhất trong lịch sử giải mà chưa từng để thua.

Các cô gái Nhật Bản không khó giành ngôi nhất bảng C vào tứ kết. Ảnh: TAFC.

Chiến thắng Ấn Độ 11-0 ở lượt trận trước cũng giúp Nhật Bản có trận giữ sạch lưới thứ 49 trong lịch sử Asian Cup nữ. Thành tích này chỉ kém đội tuyển Trung Quốc, đội đang nắm giữ kỷ lục 51 trận không để thủng lưới tại giải đấu.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam vừa để thua Đài Loan 0-1. Lần gần nhất đội tuyển phải chịu hai thất bại liên tiếp tại Asian Cup nữ là giai đoạn kéo dài từ năm 2014 đến đầu năm 2022.

Những con số thống kê cho thấy thử thách mà thầy trò HLV Mai Đức Chung phải đối mặt lớn đến mức nào. Tuy nhiên, trong bóng đá luôn tồn tại những bất ngờ. Với quyết tâm cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyển nữ Việt Nam vẫn hy vọng tạo nên một trận đấu đáng nhớ trước đối thủ hàng đầu châu lục.