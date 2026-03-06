Kỳ lạ tuyển Việt Nam hòa sẽ vui hơn thắng 06/03/2026 06:39

Hai bàn thắng của Ngân Thị Vạn Sự mang về 3 điểm quý giá, đồng thời đưa tuyển Việt Nam tạm thời đứng thứ hai bảng đấu sau lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, một nghịch lý thú vị đang được nhắc đến ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Mai Đức Chung có kết quả hòa Đài Loan sẽ mang lại lợi thế lớn hơn so với một chiến thắng.

Ly kỳ tuyển Việt Nam săn vé World Cup

Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 đóng vai trò quyết định trong việc xác định các đại diện của châu lục tham dự World Cup nữ 2027. Theo thể thức của giải, các đội đứng đầu và nhì mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Từ vòng này, 6 chiếc vé trực tiếp đi World Cup sẽ được phân bổ, gồm bốn đội lọt vào bán kết và hai đội chiến thắng ở loạt trận play off châu lục giữa bốn đội thua tại tứ kết.

Về lý thuyết, các cô gái Việt Nam có nhiều con đường để hướng đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Kịch bản lý tưởng nhất là tiến thẳng vào bán kết. Muốn vậy, đội bóng của HLV Mai Đức Chung phải đứng đầu bảng C, đồng nghĩa với việc vượt qua Nhật Bản, đội được xem là ứng viên nặng ký của giải đấu. Sau đó tại tứ kết, tuyển Việt Nam sẽ phải đánh bại một trong các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Các cô gái Việt Nam hạnh phúc ở lượt trận ra quân thắng nhẹ Ấn Độ 2-1. Ảnh: TAFC.

Nếu chỉ đứng nhì bảng, thử thách sẽ còn lớn hơn. Khi đó, đối thủ tại vòng đấu này nhiều khả năng là đội nhất bảng B, nơi có sự góp mặt của những thế lực hàng đầu như Trung Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên. Việc đánh bại các đội bóng thuộc nhóm “chị đại” của bóng đá nữ châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc hay Triều Tiên là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với Huỳnh Như và các đồng đội. Chính vì vậy, kịch bản tiến thẳng vào bán kết được đánh giá là ít khả thi.

Nhiều chuyên gia bóng đá nhận định con đường thực tế hơn cho tuyển nữ Việt Nam là tiến vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Nếu điều này xảy ra, đối thủ của Việt Nam tại vòng tứ kết nhiều khả năng sẽ là đội đứng đầu bảng A, có thể là Hàn Quốc hoặc Úc.

Dù đây vẫn là thử thách lớn, nhưng ngay cả khi thất bại tại tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội thông qua vòng play off châu lục. Bốn đội thua tại tứ kết sẽ bước vào các trận phân hạng để tranh hai suất còn lại dự World Cup.

HLV Mai Đức Chung sẽ chọn cách toan tính có lợi nhất cho các học trò. Ảnh: TAFC.

Trong trường hợp này, Việt Nam có thể gặp những đối thủ được đánh giá vừa tầm như Philippines, Bangladesh, Uzbekistan hoặc Iran. So với việc phải đối đầu các cường quốc châu Á ngay từ tứ kết, con đường này được xem là “dễ thở” hơn.

Kịch bản có lợi cho thầy trò Mai Đức Chung

Trong trường hợp không giành được vé tại vòng play off châu lục, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn một cánh cửa cuối cùng thông qua vòng play off liên lục địa. Tuy nhiên, cơ hội ở sân chơi này sẽ nhỏ hơn nhiều bởi các đại diện đến từ châu Âu, châu Phi hay châu Mỹ thường được đánh giá mạnh hơn.

Chính vì những tính toán đó, một kịch bản khá đặc biệt đã được nhắc đến là đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba thay vì thứ hai. Để điều này xảy ra, kết quả hòa Đài Loan ở lượt trận thứ hai là phương án hợp lý. Khi đó, Việt Nam sẽ có 4 điểm sau hai trận và gần như chắc chắn giành vé vào tứ kết với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuyển nữ Nhật Bản quá mạnh và ngôi nhất bảng C khó thoát khỏi tay họ. Ảnh: TAFC.

Thuận lợi lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm ở lịch thi đấu. Trước khi bước vào lượt trận thứ hai của bảng C vào ngày 7-3, các bảng A và B đã hoàn thành hai lượt đấu. Điều này giúp ban huấn luyện tuyển Việt Nam có thể quan sát rõ cục diện ở các bảng còn lại để đưa ra tính toán phù hợp.

Theo dự đoán, ở hai bảng đấu kia, các đội mạnh như Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trước những đối thủ yếu hơn như Philippines, Iran, Bangladesh hay Uzbekistan. Nếu kịch bản này xảy ra, các đội nhóm dưới sau hai lượt trận vẫn chưa có điểm. Khi đó, đội xếp thứ ba của bảng A hoặc B nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt 3 điểm sau khi hai đội yếu gặp nhau ở lượt cuối.

Điều đó đồng nghĩa nếu tuyển nữ Việt Nam hòa Đài Loan để có 4 điểm, sẽ chắc chắn lọt vào tứ kết ngay cả khi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba. Trong trường hợp này, lượt trận cuối giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng có thể trở thành yếu tố quyết định thứ hạng. Nếu Nhật Bản thắng và Đài Loan đánh bại Ấn Độ, bảng C có thể chứng kiến Nhật Bản đứng đầu, Đài Loan xếp nhì còn Việt Nam đứng thứ ba do kém hiệu số bàn thắng bại dù cùng 4 điểm.

Tuyển nữ Việt Nam có nhiều cửa đi tiếp. Ảnh: TAFC.

Dù vậy, đây vẫn là kịch bản tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ cần một chi tiết diễn ra khác dự đoán, mọi tính toán có thể sụp đổ. Chẳng hạn nếu Ấn Độ bất ngờ thắng hoặc cầm hòa Đài Loan ở lượt cuối, thứ hạng của bảng C có thể thay đổi và khiến tuyển nữ Việt Nam gặp bất lợi.

Bản thân HLV Mai Đức Chung cũng cho biết đội tuyển sẽ hướng đến mục tiêu chiến thắng trong mọi trận đấu, thay vì quá tập trung vào những tính toán chiến thuật về thứ hạng. Với kinh nghiệm nhiều năm dẫn dắt đội tuyển, ông hiểu rằng việc chủ động giành điểm luôn là cách an toàn nhất trong các giải đấu lớn.

Dù lựa chọn chiến lược nào, chiến thắng trước Ấn Độ đã mang lại lợi thế ban đầu cho đội tuyển nữ Việt Nam trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2027. Phần còn lại của hành trình vẫn đầy thử thách, và mỗi trận đấu sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với tham vọng của thầy trò HLV Mai Đức Chung.