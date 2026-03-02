Tuyển nữ Việt Nam thách thức 3 đối thủ lớn châu Á 02/03/2026 06:39

(PLO)- Đội tuyển nữ Việt Nam đã có những buổi tập đầu tiên tại Perth (Úc) để chuẩn bị cho 3 cuộc chạm trán nảy lửa ở vòng bảng giải châu Á tranh vé World Cup với các đối thủ lớn Nhật Bản, Đài Loan và Ấn Độ.

Bảng C vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026 là một trong những bảng đấu khó lường nhất tại Úc. Đội tuyển nữ Việt Nam mang theo khát vọng nối dài hành trình World Cup, Ấn Độ muốn khẳng định sự trở lại, Nhật Bản quyết tâm bảo vệ vị thế, còn Đài Loan tìm đường chinh phục.

Tuyển nữ Việt Nam và khao khát khẳng định vị thế châu lục

Việc góp mặt ở vòng chung kết 10 kỳ liên tiếp là thành tích đáng tự hào, phản ánh sự ổn định và nỗ lực không ngừng của bóng đá nữ Việt Nam. Ở vòng loại bảng E, thầy trò HLV Mai Đức Chung thể hiện phong độ thuyết phục để giành ngôi đầu, qua đó giành vé đến Úc.

Năm 2022, các cô gái Việt Nam đã hiện thực hóa giấc mơ toàn cầu khi giành suất dự World Cup sau vòng play off đầy bản lĩnh. Còn nhớ tại Cúp thế giới 2023, Việt Nam thua cả ba trận vòng bảng trước Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Dẫu vậy, kinh nghiệm quý giá từ lần đầu bước ra sân chơi lớn là nền tảng để toàn đội hướng đến mục tiêu cao hơn ở châu Á.

Bóng đá nữ Việt Nam tự tin ở đấu trường lớn châu Á. Ảnh: TAFC.

Hiện đứng thứ 36 trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Ấn Độ, Đài Loan và Nhật Bản. Lịch thi đấu có phần thuận lợi cho thầy trò HLV Mai Đức Chung khi đụng độ các đội có trình độ thấp lên cao, lần lượt là Ấn Độ ngày 4-3, Đài Loan ngày 7-3 và Nhật Bản ngày 10-3.

Ông Mai Đức Chung ở tuổi 76 vẫn là linh hồn của đội bóng. Ông cho biết mục tiêu hàng đầu tại giải lần này là giành vé tham dự World Cup 2027. Tinh thần quyết tâm thể hiện rõ khi toàn đội rút ngắn kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để hội quân sớm. Theo ông, quãng nghỉ dài có thể ảnh hưởng thể lực, vì vậy việc tập trung ngay từ những ngày đầu năm là lựa chọn cần thiết. Sự đồng thuận của các cầu thủ cho thấy khát khao tiến xa của “những cô gái kim cương”.

Chiếc huy chương bạc SEA Games 2025 cũng tiếp thêm niềm tin cho các cô gái Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng. Ông Chung nhấn mạnh các học trò muốn mở cửa vào tứ kết thì cần giành điểm trước Ấn Độ và Đài Loan trước khi bước vào thử thách lớn nhất mang tên Nhật Bản. Khi trái bóng lăn tại Perth từ ngày 1-3, bóng đá nữ Việt Nam hiểu rằng từng phút trên sân đều có thể quyết định giấc mơ World Cup và Olympic.

HLV Mai Đức Chung lão luyện từng giúp bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Ảnh: TAFC.

3 đối thủ nặng ký và tham vọng riêng ở giải châu Á

Ấn Độ bước vào giải với quyết tâm mạnh mẽ sau ký ức buồn năm 2022, khi họ phải rút lui khỏi giải đấu trên sân nhà vì COVID-19. Lần này, đội bóng Nam Á giành vé trực tiếp với ngôi đầu bảng B vòng loại và đặt mục tiêu tạo dấu ấn rõ rệt.

Hiện xếp hạng 67 FIFA, tuyển nữ Ấn Độ từng hai lần vào chung kết châu Á nhưng đã vắng mặt ở sân chơi này trong thời gian dài trước khi trở lại. HLV mới Amelia Valverde, tiếp quản đội từ tháng 1, thừa nhận thử thách lớn đang chờ phía trước. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát cảm xúc và duy trì sự tập trung, đặc biệt khi đội chỉ có thời gian chuẩn bị ngắn.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Nhật Bản vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng ở Xứ sở mặt trời mọc đang xếp thứ 8 thế giới và chưa từng rời khỏi tốp 4 châu Á kể từ năm 1986.

Tuyển nữ Nhật Bản là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch châu Á 2026. Ảnh: TAFC.

Với 17 lần tham dự vòng chung kết và thành tích luôn vào bán kết trong 15 kỳ gần nhất, Nhật Bản hướng đến chiếc cúp thứ ba. HLV Nils Nielsen đề cao khả năng thích ứng chiến thuật trong từng trận đấu, đồng thời xây dựng đội hình giàu chiều sâu. Đội trưởng Saki Kumagai cùng dàn sao đang thi đấu tại châu Âu như Ayaka Yamashita, Moeka Minami, Mina Tanaka hay Maika Hamano tạo nên tập thể đồng đều cả kinh nghiệm lẫn sức trẻ.

Riêng với Đài Loan cũng mang theo khát vọng khôi phục hào quang quá khứ. Từng thống trị châu Á giai đoạn 1977-1981 với ba chức vô địch liên tiếp, họ trải qua nhiều năm chững lại trước khi dần trở lại quỹ đạo. Xếp hạng 40 FIFA, Đài Loan giành ngôi đầu bảng D vòng loại và có lần thứ hai liên tiếp dự vòng chung kết sau quãng thời gian vắng bóng.

Đài Loan là đối thủ khó chịu ở bảng C. Ảnh: TAFC.

HLV Prasobchoke đánh giá bảng C khá cân bằng, khi khoảng cách giữa các đội không quá lớn. Ông đặt mục tiêu vào tứ kết và tin rằng cơ hội vẫn rộng mở nếu đội duy trì sự tập trung.

Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á năm nay diễn ra tại Úc mở ra cánh cửa đến World Cup nữ 2027 tại Brazil và đây cũng là lần thứ 10 liên tiếp, đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt. Bên cạnh việc châu Á có sáu suất đi Cúp thế giới trực tiếp và thêm hai cơ hội qua vòng play off liên lục địa, giải này cũng là bước đệm cho Olympic Los Angeles 2028, khi tám đội lọt vào tứ kết sẽ giành quyền dự vòng loại Olympic khu vực.