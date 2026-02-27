Bất chấp án FIFA, HLV của Malaysia tuyên bố thắng Việt Nam 27/02/2026 17:13

(PLO)- HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia cho biết ông tôn trọng đội tuyển Việt Nam như một đối thủ đáng gờm, nhưng mục tiêu là giành chiến thắng ở trận tái đấu trên sân Thiên Trường.

Khi bóng đá Malaysia chao đảo vì án phạt của FIFA liên quan đến bảy cầu thủ gốc hỗn hợp, nhiều người từng đặt dấu hỏi về tương lai của HLV trưởng Peter Cklamovski. Ông hoàn toàn có thể rời ghế nóng trong thời điểm nhạy cảm, nhưng chiến lược gia người Úc chọn ở lại và tiếp tục đặt niềm tin vào hành trình phía trước của đội tuyển quốc gia.

Vụ việc xoay quanh cáo buộc làm giả giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện thi đấu đã khiến FIFA đưa ra các lệnh trừng phạt nặng nề hồi năm ngoái. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau đó kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), và phán quyết cuối cùng được cho là công bố vào tuần sau.

Trong lúc tương lai của một số cầu thủ vẫn chưa thực sự rõ ràng, Cklamovski khẳng định quá trình chuẩn bị cho vòng loại ba Asian Cup 2027 vẫn diễn ra đúng lộ trình. Malaysia sẽ làm khách trên sân Thiên Trường của tuyển Việt Nam vào ngày 31-3, trận đấu được xem là bước ngoặt trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Trận lượt đi, Malaysia đã thắng 4-0.

Sau trận thắng đội khách Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia bị phát hiện có 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Ảnh: TNST.

Trước thềm cuộc chạm trán quan trọng này, HLV Cklamovski nhấn mạnh cam kết của mình với đội tuyển và người hâm mộ. Ông thừa nhận bản thân từng có cơ hội rời đi cách đây 6 hoặc 12 tháng, nhưng lựa chọn ở lại vì mục tiêu dài hạn. Trong tâm trí nhà cầm quân này, giấc mơ tham dự Asian Cup và xa hơn là World Cup vẫn luôn cháy bỏng.

Theo ông, những tranh cãi bên ngoài sân cỏ chỉ là yếu tố gây nhiễu. Điều quan trọng nhất lúc này là tập trung hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 3 và đưa Malaysia trở lại sân chơi châu lục. Nếu kịch bản bất lợi xảy ra từ phán quyết của CAS, ông xem đó là thử thách trên hành trình dài, chứ không phải dấu chấm hết cho tham vọng.

Cklamovski thừa nhận vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia đi kèm áp lực lớn. Tuy vậy, ông chọn cách kiểm soát những gì thuộc về chuyên môn. Từ cách tổ chức tập luyện, triển khai chiến thuật cho đến thái độ thi đấu, tất cả đều được ông đặt dưới tiêu chuẩn cao. Ông tin rằng nếu đội bóng duy trì phong độ ổn định và đạt kết quả tích cực, điều đó sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần nâng tầm bóng đá Malaysia.

HLV Cklamovski đặt mục tiêu nhất bảng F cho các học trò để giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

Nhà cầm quân 45 tuổi cho biết ông sẽ triệu tập lực lượng mạnh nhất cho chuyến làm khách Việt Nam. Công tác tuyển chọn đang được thực hiện kỹ lưỡng với việc theo dõi phong độ, thu thập dữ liệu thể trạng và đánh giá tinh thần thi đấu của từng cầu thủ. Ông tìm kiếm những nhân tố đạt thể lực tốt, có khát khao cống hiến và thể hiện được chất lượng chuyên môn rõ ràng.

Bên cạnh lực lượng giàu kinh nghiệm, Cklamovski đặc biệt chú ý đến các tài năng dưới 23 tuổi. Ông cho rằng họ sở hữu tiềm năng đáng kể nhưng cần thêm cơ hội cọ xát ở môi trường chuyên nghiệp để phát triển toàn diện. Hai cầu thủ nhập tịch là tiền đạo Bergson da Silva và trung vệ Giancarlo Gallifuoco cũng nằm trong diện cân nhắc, với điều kiện hoàn tất thủ tục pháp lý. Nếu đủ điều kiện ra sân, ông kỳ vọng họ sẽ đóng góp giá trị thực sự cho tập thể bằng tinh thần đặt đội bóng lên trên lợi ích cá nhân.

Mục tiêu của Malaysia là đứng đầu bảng để giành vé trực tiếp dự Asian Cup 2027. Ông Cklamovski cho biết mình dành sự tôn trọng cho Việt Nam, nhưng khẳng định đội bóng của ông hành quân đến sân khách với quyết tâm giành trọn 3 điểm. “Chúng tôi cần hoàn thành nhiệm vụ, đứng đầu bảng và giành vé tham dự Asian Cup”, Cklamovski nói thêm.