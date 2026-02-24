Nóng: Tòa án chính thức chốt ngày ra phán quyết sinh tử 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 24/02/2026 17:24

(PLO)- Số phận của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sẽ được đặt lên bàn cân tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ở Lausanne, Thụy Sĩ, với phán quyết dự kiến công bố vào ngày 26-2.

Theo nhiều nguồn tin, phiên điều trần với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia chỉ có sự tham gia của nhóm luật sư do Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chỉ định. Các lãnh đạo cấp cao của FAM, bao gồm Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman, sẽ không trực tiếp có mặt tại Thụy Sĩ.

NST cho biết CAS nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định ngay sau khi kết thúc phần tranh tụng, thay vì kéo dài thời gian xem xét. Nếu đúng tiến độ, kết quả có thể được công bố sớm nhất vào cùng buổi sáng ngày 26-2 theo giờ địa phương.

Điều đáng chú ý là vụ việc tại CAS không nhằm lật lại quyết định tổng thể của FIFA, mà tập trung vào tình trạng cá nhân và mức kỷ luật áp dụng với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Đơn kháng cáo hướng đến mục tiêu xin giảm nhẹ án phạt, qua đó mở ra cơ hội để họ sớm trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia.

Các tuyển thủ nhập tịch Malaysia hồi hộp chờ phán quyết cuối cùng của CAS. Ảnh: EPA.

Trước đó, FIFA đã ra án treo giò 12 tháng kể từ tháng 9 năm ngoái đối với Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vì liên quan đến việc làm giả giấy tờ về tư cách thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, vào tháng 1-2026, CAS đã chấp thuận tạm hoãn thi hành án, cho phép các cầu thủ tiếp tục ra sân trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng, dự kiến sau ngày 26-2.

Vụ việc này khiến kế hoạch nhân sự của đội tuyển Malaysia bị ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt khi năm nay đội bóng phải bước vào hàng loạt chiến dịch quan trọng từ vòng loại đến các giải đấu khu vực. Phán quyết sắp tới sẽ quyết định tương lai của 7 cá nhân, nhưng cũng có tác động trực tiếp đến tham vọng của bóng đá Malaysia trong năm đầy thử thách này.