Đội tuyển Việt Nam và Malaysia dốc toàn lực cho đại chiến 24/02/2026 06:39

(PLO)- Số phận bảng F vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn lượt trận cuối cùng khi đội tuyển Việt Nam và Malaysia chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu quyết định cho một suất đi tiếp.

Cả hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia mạnh nhất bảng F không giấu diếm tham vọng giành chiếc vé duy nhất dự vòng chung kết châu Á, nên quá trình chuẩn bị đang được đẩy lên mức cao nhất trước ngày phán quyết 31-3.

Tuyển Việt Nam siết chặt đội hình cho trận chiến sống còn

Theo kế hoạch của VFF, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chơi trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26-3 trong dịp FIFA Days để chọn đội hình mạnh nhất “tử chiến” với Malaysia vài ngày sau đó. Dù Bangladesh không được đánh giá ngang tầm, đây vẫn là màn thử lửa quan trọng để ban huấn luyện kiểm chứng hệ thống chiến thuật và đánh giá phong độ từng cá nhân.

Sau giai đoạn tái thiết lực lượng, đội tuyển Việt Nam đang từng bước định hình bộ khung ổn định hơn, giàu sức cạnh tranh hơn so với thời điểm giữa năm 2025 thua đậm 0-4 trên đất Malaysia ở lượt đi vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik có lực lượng ổn định từ các trụ cột giàu kinh nghiệm đến sức trẻ như Đình Bắc cùng lứa U-23 vừa giành hạng 3 châu Á. Ảnh: CCT.

HLV Kim Sang-sik có trong tay nhiều át chủ bài vô địch Đông Nam Á như tiền đạo Nguyễn Xuân Son, các tiền vệ Hoàng Đức, Quang Hải hay Duy Mạnh, Thành Chung,… làm nên bộ khung ổn định, kỷ luật và giàu sức chiến đấu. Bên cạnh đó, lớp cầu thủ trẻ vừa giành huy chương đồng U-23 châu Á như Thái Sơn, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Nhật Minh,… sẽ tạo làn gió mới về tốc độ và sự táo bạo.

Ngoài nguồn cầu thủ nội, nhóm Việt kiều và nhập tịch gồm Nguyễn Filip, Patrik Lê Giang, Hoàng Hên, Quang Vinh, Phi Long giúp tăng chiều sâu đội hình, tạo ra nhiều phương án xoay tua linh hoạt cho thầy Kim.

Sau trận giao hữu, toàn đội sẽ di chuyển về Nam Định để làm quen mặt sân Thiên Trường, nơi diễn ra trận quyết đấu với Malaysia ngày 31-3. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Việt Nam đứng thứ hai và kém Malaysia ba điểm. Do quy định ưu tiên thành tích đối đầu, đội chủ nhà buộc phải thắng với cách biệt tối thiểu 5 bàn mới có suất đi tiếp. Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nhưng không phải bất khả thi của tuyển Việt Nam, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Cuộc tái đấu giữa chủ nhà Việt Nam và Malaysia vào ngày 31-3 có tính quyết định cho chiếc vé duy nhất ở Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Dù tồn tại khả năng Malaysia bị trừ điểm nếu có phán quyết bất lợi từ FIFA, ông thầy người Hàn Quốc Kim Sang-sik khẳng định toàn đội chỉ tập trung vào chuyên môn và hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới mang lại sự chủ động trong cuộc đua.

Malaysia vẫn đặt cược vào dàn sao nhập tịch

Ở phía bên kia chiến tuyến, Malaysia cũng bước vào giai đoạn chuẩn bị với quyết tâm cao độ. HLV Peter Cklamovski xác nhận tiền đạo Bergson da Silva và trung vệ Giancarlo Gallifuoco đang hoàn tất thủ tục nhập tịch trước thời điểm FIFA mở cửa đăng ký quốc tế từ ngày 23-3 để góp mặt ở chuyến làm khách Việt Nam

Bergson là cái tên gây chú ý nhất. Tiền đạo 35 tuổi của Johor Darul Ta'zim đã ghi tới 176 bàn kể từ năm 2021. Riêng năm 2025 anh có 32 pha lập công, và đầu năm 2026 đã bổ sung thêm 16 bàn. Hiệu suất ghi bàn ấn tượng giúp anh được xem là mũi nhọn nguy hiểm bậc nhất khu vực. Kinh nghiệm chinh chiến cùng khả năng chọn vị trí nhạy bén khiến Bergson trở thành thách thức lớn cho hàng thủ Việt Nam.

HLV Peter Cklamovski vẫn tin dùng các ngoại binh Malaysia nhập tịch. Ảnh: TAFC.

Gallifuoco dự kiến gia cố sự chắc chắn nơi tuyến dưới. Trong khi đó, Manuel Hidalgo sẽ hoàn tất thủ tục muộn hơn và không thể dự trận gặp Việt Nam. Ông Cklamovski còn để ngỏ khả năng triệu tập tiền vệ Nacho Mendez trong thời gian tới, cho thấy Malaysia vẫn đang tiếp tục mở rộng nguồn lực.

Dẫu vậy, đội tuyển Malaysia cũng gặp bất lợi khi tiền vệ cánh Arif Aiman Hanapi sẽ vắng mặt do chưa hồi phục sau phẫu thuật gân kheo. Cầu thủ 24 tuổi này từng ghi 61 bàn và có 66 kiến tạo cho JDT, đồng thời sở hữu 8 bàn sau 40 lần khoác áo đội tuyển. Thiếu vắng anh là tổn thất đáng kể về tốc độ và khả năng đột phá biên.

Cầu thủ gốc ngoại Malaysia vẫn hồi hộp chờ phán quyết cuối cùng của CAS. Ảnh: TNST.

Ngoài vấn đề lực lượng, Malaysia còn đối diện sức ép từ vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA xử phạt do nghi vấn hồ sơ nguồn gốc. Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) đã tạm dừng thi hành án trong thời gian chờ xét xử, nhưng nếu phán quyết cuối cùng bất lợi, các kết quả trước đó của Malaysia bị xem xét lại, với khả năng lớn nhất là xử thua ngược 0-3.

Cuộc chạm trán tại sân Thiên Trường chắc chắn quyết liệt và gay cấn cho chiếc vé duy nhất đi tiếp vào vòng chung kết châu Á. Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết để lật ngược thế cờ, còn Malaysia tiếp tục đặt niềm tin vào những quân bài nhập tịch, bất chấp án treo còn lơ lửng.