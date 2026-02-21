Danh tính 'Cầu thủ bóng đá bí mật' cuối cùng cũng lộ diện 21/02/2026 06:39

Danh tính của "Cầu thủ bóng đá bí mật" đã được tiết lộ, với một cựu ngôi sao của Premier League chia sẻ về cuộc sống đằng sau biệt danh đó, lý do anh giải nghệ, tờ Mirror (Anh) đưa tin. Sau 15 năm, năm cuốn sách đã xuất bản, một chuyên mục báo chí thu hút đông đảo độc giả và nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội nhằm "vạch trần" anh ta, danh tính của "Cầu thủ bóng đá bí mật" cuối cùng cũng đã được hé lộ, Mirror viết.

Vào thời điểm đỉnh cao nổi tiếng của người này, thậm chí còn có một trang web mang tên "Who Is the Secret Footballer" (Ai là cầu thủ bóng đá bí mật?) tập hợp tất cả các manh mối từ những bản tin hàng tuần về hậu trường bóng đá chuyên nghiệp để cố gắng tìm ra người đứng sau.

Các bài viết của anh đã vạch trần "gánh xiếc tỉ đô" của bóng đá đỉnh cao, với các chủ đề chính bao gồm người đại diện, bí mật phòng thay đồ và sự hoài nghi về ngành công nghiệp bóng đá. Mặc dù hiện nay nhiều cựu cầu thủ bóng đá đã có podcast riêng và xuất hiện trên nhiều bài báo, nhưng đây vẫn là một nhận định đột phá vào thời điểm đó.

Nhiều người hâm mộ bóng đá ở một độ tuổi nhất định có lẽ biết đến "cầu thủ bóng đá bí mật". Bây giờ, cựu tiền đạo của Reading, Stoke City, Sheffield United và Portsmouth là Dave Kitson cuối cùng đã công khai xác nhận anh chính là người đó. Dave Kitson nói: “Tôi không hài lòng với hướng đi của bóng đá và tôi cần một lối thoát vì sức khỏe tinh thần của chính mình".

"Cầu thủ bóng đá bí mật" cuối cùng cũng lộ diện, đó là... ẢNH: MIRROR/GETTY

Dave Kitson, hiện là một diễn giả truyền cảm hứng hàng đầu, cuối cùng đã quyết định thú nhận và cung cấp chi tiết về lý do tại sao sự nghiệp bóng đá của anh lại rẽ sang hướng viết tiểu thuyết và các bài báo hấp dẫn, cả trước và sau khi anh giải nghệ. Trong khi một số người theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá, thì nghề cầu thủ bóng đá lại tìm đến Kitson.

“Tôi chưa bao giờ có ý định trở thành cầu thủ bóng đá. Đó chỉ là chuyện tình cờ xảy ra thôi", Dave Kitson nói, “Tôi muốn trở thành nhà văn viết về du lịch. Tôi muốn đi khắp thế giới và cần có tiền để làm điều đó. Thế là, tôi đến với bóng đá".

Dave Kitson, 46 tuổi đã có 81 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh, ghi được 15 bàn thắng trong thời gian đó. Trong toàn bộ sự nghiệp cầu thủ của mình, Dave Kitson đã có 403 lần ra sân cho bảy CLB khác nhau, ghi được 115 bàn thắng và có 30 pha kiến ​​tạo.

Đối với một số người, trở thành cầu thủ bóng đá có thể là giấc mơ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoàn hảo. Đó là lý do Kitson tạo ra "The Secret Footballer", như một cách để bày tỏ những lo ngại về ngành công nghiệp bóng đá đã gây tổn hại sức khỏe tinh thần các cầu thủ như thế nào.

“Tôi là "Cầu thủ Bóng đá Bí mật". Tôi chưa bao giờ nói điều đó ra trước đây”, Kitson tiết lộ sau 15 năm giữ bí mật, “Ý tưởng này nảy ra khi tôi không hài lòng với hướng đi của bóng đá và cần một lối thoát để cải thiện sức khỏe tinh thần của mình. Tôi đã viết lách từ khi còn nhỏ. Đó là niềm đam mê. Như tôi đã nói, tôi muốn trở thành một nhà văn. Việc viết lách giúp tôi giải tỏa cảm xúc. Nó giúp tôi xử lý những gì đang diễn ra trong bóng đá".

... Dave Kitson. Trong ảnh Kitson ăn mừng bàn thắng trong màu áo Stoke City trong trận gặp Bolton ở Ngoại hạng Anh. ẢNH: Michael Regan

Và Kitson bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình, nhưng cuối cùng, áp lực bắt đầu gia tăng khi người ta đòi hỏi anh nhiều hơn. Kitson nói thêm: “Ban đầu, mục đích không phải là nêu tên ai cả. Mục đích là để giải thích những gì đang xảy ra trong ngành công nghiệp bóng đá và lý do tại sao.

Tôi viết ra những dòng đó và để mọi người tự hình thành ý kiến ​​của riêng mình. Ban đầu thì rất vui, nhưng sau đó nó gây ra nỗi lo lắng tột độ. Khi đó, tôi vẫn còn sự nghiệp bóng đá và một hợp đồng lớn. Nếu bị lộ tẩy, tôi sẽ bị sa thải và tẩy chay. Giờ thì ai cũng có podcast và kênh riêng để bày tỏ quan điểm. Hồi đó, điều đó thực sự mới mẻ. Nó đã thay đổi bóng đá ở đất nước này và dẫn đến những cuộc cải tổ ở cấp độ cao nhất, điều mà tôi rất tự hào. Nhưng áp lực và lo lắng là vô cùng lớn.”

Trong cuốn sách "Cầu thủ bí mật", Kitson không chỉ đề cập đến vẻ hào nhoáng từ ngành công nghiệp bóng đá mang lại, mà còn nói về những góc khuất "đen tối" của nó. Sức khỏe tâm thần là một điểm nổi bật mà cựu tiền đạo này muốn truyền tải, nhưng người ta cảm thấy tiếc nuối vì anh đã không lên tiếng sớm hơn.

Dave Kitson thừa nhận: “Điều tồi tệ nhất xảy ra là khi tôi viết một bài báo về sức khỏe tâm thần có tựa đề "Đôi khi có bóng tối đằng sau ánh sáng". Khi đó, không ai nói về sức khỏe tâm thần trong bóng đá. Nếu bạn nói về nó, bạn sẽ bị coi là yếu đuối. Tôi đã nói có một "đại dịch" về sức khỏe tâm thần hành hạ các cầu thủ và tôi dự đoán rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi ai đó tự kết liễu đời mình.

Tôi viết bài vào thứ Sáu và thứ bảy bài được gửi đi. Đến Chủ nhật, Gary Speed (cựu cầu thủ bóng đá người xứ Wales từng chơi ở Premier League) ​​được phát hiện đã chết (treo cổ). Đó là lúc trò chơi "Cầu thủ bí mật" không còn thú vị nữa. Nó đã làm giảm uy tín của chuyên mục theo cách tồi tệ nhất.

Tôi đã dằn vặt bản thân rất lâu vì không viết điều đó sớm hơn. Tôi tức giận với những người có trách nhiệm trong làng bóng đá vì thái độ thụ động của họ. Mọi chuyện đã tốt hơn kể từ đó, nhưng thảm kịch đó thật kinh hoàng. Không lâu sau, tôi ngừng viết và biến mất".

Cựu danh thủ Gary Speed được phát hiện treo cổ tự tử vào năm 2011. ẢNH: AFP

Những bài viết của Kitson trong nhiều năm đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá trên khắp nước Anh trong thời đại Internet vẫn chưa bùng nổ như bây giờ, vì vậy tuyên bố kết thúc của Kitson có thể khiến nhiều người cảm thấy sốc.

“Một lời khuyên dành cho chính mình thời trẻ: đừng viết những thứ đó", Kitson kết luận, “Chúng rất thú vị và giúp ích cho tinh thần tôi, nhưng mọi người luôn muốn nhiều hơn từ bạn. Cho đi bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ. Bạn trao một phần tâm hồn mình cho người khác.

Bạn hoặc là kiểu người có thể vượt qua được điều đó, hoặc là kiểu người sẽ phải vật lộn với nó. Tôi biết rất nhiều người đã phải vật lộn và ước rằng họ chưa từng làm điều đó. Tôi rất vui vì mình đã chơi bóng đá. Nó đã định hình con người tôi. Liệu tôi có hối tiếc nếu mình không chơi bóng không? Có lẽ là không".