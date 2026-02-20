Amorim bất ngờ xuất hiện trở lại, hé lộ công việc mới 20/02/2026 14:37

(PLO)- Ruben Amorim bất ngờ xuất hiện trở lại sau khi nhận được khoản bồi thường 10 triệu bảng từ Manchester United, đồng thời hé lộ quan điểm về công việc mới của mình.

Giữ im lặng trong sáu tuần qua kể từ khi bị Manchester United sa thải nhưng bây giờ HLV 41 tuổi người Bồ Đào Nha Ruben Amorim bất ngờ xuất hiện trở lại khi người ta nhìn thấy ông tại một trận đấu quần vợt.

Cựu HLV Manchester United Ruben Amorim đã được bắt gặp đang xem Carlos Alcaraz thi đấu tại giải quần vợt Qatar Open, đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên kể từ khi ông bị sa thải. Amorim bị Manchester United sa thải vào ngày 5 tháng 1 và đang dành thời gian rảnh rỗi bằng cách đi du lịch đến Trung Đông để xem một môn thể thao khác.

Amorim đã có mặt trên khán đài để chứng kiến ​​Alcaraz đánh bại Karen Khachanov ở tứ kết giải Qatar Open tối thứ Năm (giờ Qatar). Máy quay đã tập trung vào Amorim trong set thứ ba khi tay vợt người Tây Ban Nha tiến gần đến chiến thắng 6-7, 6-4, 6-3 trước đối thủ người Nga tại Khu liên hợp quần vợt và bóng quần quốc tế Khalifa ở Doha.

Bình luận viên của Sky Sports (Anh) nhận xét rằng Amorim "có khá nhiều thời gian rảnh" sau khi bị Manchester United sa thải. Hiện chưa rõ liệu Amorim có liên hệ gì với Alcaraz hay Khachanov, hoặc lý do ông có mặt ở Qatar.

Ruben Amorim bất ngờ xuất hiện trở lại, 6 tuần sau khi rời MU. ẢNH: SKY SPORTS

HLV 41 tuổi này đã bị sa thải vào tháng trước sau khi gửi một thông điệp không mấy tế nhị đến ban lãnh đạo MU trong một bài phát biểu gay gắt sau trận hòa 1-1 với Leeds United ở Premier League. Sau đó, ông được nhìn thấy đang đi dạo cùng vợ ở Cheshire, nhưng kể từ đó đã sống khá kín tiếng.

Amorim chỉ trụ được 14 tháng trên băng ghế huấn luyện đội chủ sân Old Trafford, giành chiến thắng 24 trong số 63 trận dẫn dắt MU sau khi đến từ Sporting Lisbon. Thông cáo của MU cho biết "ban lãnh đạo CLB đã miễn cưỡng đưa ra quyết định rằng đây là thời điểm thích hợp để thay đổi", và phong độ của đội bóng đã cải thiện đáng kể kể từ đó.

Manchester United đã bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV tạm quyền cho phần còn lại của mùa giải và cựu tiền vệ của MU này đã thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận đấu đã dẫn dắt. "Quỷ đỏ" đã vươn lên từ vị trí thứ sáu lên thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League và dường như đang trên đà trở lại Champions League mùa giải tới - tấm vé vàng mà Amorim không thể giành được sau khi để thua Tottenham trong trận chung kết Europa League hồi tháng Năm năm ngoái.

Theo các nguồn tin, Amorim đã nhận được khoản bồi thường 10 triệu bảng Anh sau khi bị Manchester United sa thải, cùng với số tiền trị giá 6,5 triệu bảng mỗi năm cho đến tháng 6 năm 2027 khi ông đến từ Lisbon vào tháng 11 năm 2024. Amorim được cho là sẽ trở lại Bồ Đào Nha, với việc Benfica rất muốn chiêu mộ Amorim nếu Jose Mourinho rời đi vào mùa hè.

Với khoản tiền bồi thường khổng lồ mà Manchester United dành cho Amorim và mong muốn được dẫn dắt một CLB mới vào mùa hè, người ta hiểu rằng Amorim không vội vàng trở lại nghiệp huấn luyện. Amorim vẫn chưa lên tiếng công khai kể từ khi bị Manchester United sa thải và được cho là đang chờ đến cuối mùa giải mới làm vậy vì không muốn làm Carrick và đội bóng cũ phân tâm.

Carrick đã thay thế Amorim tạm thời dẫn dắt MU. ẢNH: MARC ATKINS

Mặc dù Manchester United đã tiến bộ hơn kể từ khi Amorim ra đi, tiền đạo Matheus Cunha tin rằng cựu Amorim xứng đáng được ghi nhận vì những đóng góp của mình. "Tôi luôn biết ơn tất cả những gì Ruben Amorim đã làm", Cunha chia sẻ với DAZN, "Tôi nghĩ khi mọi thứ thay đổi, người ta rất dễ nhìn nhận quá khứ chỉ toàn là vấn đề, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, ông ấy là một người tuyệt vời. Nhiều cầu thủ mới đến với đội là nhờ Amorim, vì vậy tôi nghĩ ông ấy cũng đóng một vai trò lớn trong thành công mà chúng ta đang có hiện nay".

Khi được hỏi về cách tiếp cận chiến thuật của Ruben Amorim tại MU, tiền đạo người Brazil Cunha nói thêm: "Áp lực để chiến thuật đó thành công quá lớn đến nỗi chúng tôi quên mất bối cảnh tổng thể đơn giản như thế nào và quá tập trung vào những mặt tiêu cực.

Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ những con số trong bóng đá rất dễ gây hiểu lầm. Chúng tôi tấn công bằng nhiều cách khác nhau nhưng cuối cùng lại phòng ngự với sơ đồ mà mọi người vẫn cho là của Ruben Amorim".