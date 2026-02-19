MU đấu hàng loạt CLB lớn để chiêu mộ thần đồng bóng đá Đức 19/02/2026 12:19

(PLO)- Manchester United đang chuẩn bị cho cuộc chiến chuyển nhượng với Real Madrid để tìm kiếm "Toni Kroos tiếp theo", người cũng được coi là thần đồng bóng đá Đức.

Manchester United đang tìm kiếm một HLV mới, nhưng Quỷ đỏ cũng muốn chiêu mộ một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất châu Âu vào đội hình trước mùa giải tới. Theo truyền thông Anh, Manchester United đang để mắt tới cầu thủ được xem là thần đồng bóng đá Đức nhưng "quỷ đỏ" sẽ đối mặt với sự cạnh tranh từ hàng loạt CLB lớn khác.

Theo tờ Mirror (Anh), Manchester United nằm trong số những đội bóng đã bày tỏ sự quan tâm đến thần đồng người Đức Kennet Eichhorn trước thềm thị trường chuyển nhượng mùa hè. Cầu thủ 16 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi khoác áo Hertha Berlin ở giải hạng Hai Bundesliga mùa giải này.

Trước khi dính chấn thương mắt cá chân, Eichhorn đã khẳng định được vị trí là một cầu thủ chủ chốt của Hertha Berlin, ghi bàn thắng đầu tiên trong trận thắng Kaiserslauten tại Cúp Quốc gia Đức hồi tháng 12 năm ngoái.

Những màn trình diễn của Eichhorn dường như đủ tốt để thu hút sự chú ý của hàng loạt CLB lớn nhất châu Âu. Theo tờ Bild (Đức), Manchester United đang xếp hàng để ký hợp đồng với cầu thủ trẻ này nhưng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ một số CLB khác.

Kennet Eichhorn được xem là thần đồng bóng đá Đức. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bayern Munich, Barcelona và Real Madrid đều quan tâm đến Eichhorn, trong khi Eintracht Frankfurt, RB Leipzig và Bayer Leverkusen cũng rất ngưỡng mộ cầu thủ này. Real Madrid đặc biệt quan tâm, bởi họ xem Eichhorn như một người kế nhiệm tiềm năng lâu dài cho người đồng hương Toni Kroos.

Theo các nguồn tin, Eichhorn có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 10 đến 12 triệu euro (8,6 triệu đến 10,4 triệu bảng Anh) trong hợp đồng hiện tại với Hertha Berlin, điều này có thể khiến anh trở nên hấp dẫn hơn nữa. Tiền vệ này chỉ mới ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với đội bóng hiện tại vào mùa hè.

Sau khi ký hợp đồng với Hertha Berlin, Kennet Eichhorn chia sẻ, “Tôi đã gắn bó với Hertha Berlin từ đội U-9 và luôn cảm thấy hạnh phúc ở đây. Điều vô cùng quan trọng đối với tôi là sự phát triển của bản thân không bao giờ ngừng lại, ở bất kỳ khía cạnh nào. Đó là lý do tại sao tôi coi Hertha Berlin là nơi tốt nhất dành cho mình".

Hậu vệ Toni Leistner của Hertha Berlin dường như cũng là một fan hâm mộ lớn của Kennet Eichhorn. Phát biểu hồi đầu mùa giải, Leistner nói: “Thật không thể tin được những gì Eichhorn có thể làm. Eichhorn rất tập trung về mặt tinh thần, không hề kiêu căng hay tự phụ. Tôi chắc chắn Hertha Berlin sẽ có rất nhiều niềm vui khi có được Eichhorn trong đội".

Trong khi MU sẽ theo dõi sát sao Eichhorn trong phần còn lại của mùa giải, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford trước tiên phải đưa ra quyết định về vị trí HLV trưởng. Michael Carrick đã ký hợp đồng với MU đến cuối mùa giải để thay thế Ruben Amorim.

Carrick đã tạo ra tác động tuyệt vời tại Old Trafford, giúp Manchester United vươn lên vị trí thứ tư Premier League, vị trí có suất dự Champions League mùa tới, với chuỗi 5 trận bất bại - trong đó có 4 trận thắng. Manchester United đang tìm kiếm một tiền vệ mới trước kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau khi ngôi sao người Brazil Casemiro tuyên bố sẽ rời CLB vào cuối mùa giải.