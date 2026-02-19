Giá trị tài sản khổng lồ của tỉ phú vừa mua thêm cổ phần của MU 19/02/2026 11:25

(PLO)- Tỉ phú người Mỹ Leon Cooperman đã tăng cổ phần sở hữu của mình tại Manchester United. Câu hỏi đặt ra là giá trị tài sản của ông có đủ sức mua lại toàn bộ CLB Manchester United?

Giá trị tài sản ròng của tỉ phú Leon Cooperman, cổ phần tại Manchester United và quan điểm bán CLB của Sir Jim Ratcliffe đã được tờ Mirror (Anh) tiết lộ. Vào tháng 2 năm 2024, Sir Jim Ratcliffe đã hoàn tất việc tiếp quản một phần Manchester United và quyền sở hữu CLB hiện đã có sự thay đổi nhỏ khi Leon Cooperman tăng cổ phần của mình tại Quỷ Đỏ.

Doanh nhân người Mỹ Leon Cooperman đã tăng cổ phần của mình tại Manchester United nhưng không có kế hoạch thâu tóm toàn bộ CLB. Ông Cooperman, 82 tuổi, đã mua 900.000 cổ phiếu của MU vào năm 2023, ngay trước khi đồng chủ sở hữu hiện tại, Sir Jim Ratcliffe, hoàn tất việc thâu tóm một phần đội chủ sân Old Trafford.

Cooperman hiện đã tăng tỷ lệ sở hữu thiểu số của mình bằng cách mua thêm cổ phần của CLB khổng lồ Ngoại hạng Anh. Theo tờ The Independent (Anh), ông hiện sở hữu 5,2% cổ phần của MU, sau khi mua thêm hai triệu cổ phiếu.

Cổ phần của Cooperman tại MU hiện được định giá hơn 50 triệu USD (36,9 triệu bảng Anh), sau khi ông mua thêm cổ phần từ công ty đầu tư Anh Lindsell Train, trong khi cả Ratcliffe lẫn gia đình Glazer đều không bán bất kỳ cổ phần nào.

Giá trị tài sản ròng của ông Leon Cooperman vào khoảng 3,6 tỉ USD. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ông Cooperman, người sáng lập Omega Advisors, được cho là không có kế hoạch thâu tóm chính thức MU. Cổ phiếu của ông được cho là thuộc loại A, mỗi cổ phiếu có một quyền biểu quyết. Cổ phiếu loại B có quyền biểu quyết cao hơn, mỗi cổ phiếu tương đương có 10 phiếu bầu. Cổ phiếu loại A chủ yếu do gia đình Glazer và Ratcliffe nắm giữ.

Tờ Mirror Sport đã điểm qua giá trị tài sản ròng khổng lồ của Leon Cooperman và mối liên hệ của ông với Manchester United...

Tình trạng tài sản: Tính đến đầu năm 2026, tài sản ròng của Leon Cooperman ước tính khoảng 3,6 tỉ USD, không đủ để mua MU nhưng ông có thể liên minh với các nhà đầu tư khác. Phần lớn tài sản của ông Cooperman đến từ sự nghiệp là một nhà đầu tư huyền thoại ở Phố Wall và nguồn vốn cá nhân nắm giữ trong công ty của ông, Omega Advisors.

Mua cổ phần ban đầu: Cuối năm 2023, Cooperman lần đầu tiên tham gia vào nhóm nhà đầu tư của Manchester United bằng cách mua gần một triệu cổ phiếu. Vào thời điểm đó, khoản đầu tư thiểu số ban đầu này được định giá khoảng 16,8 triệu đô la Mỹ (13,5 triệu bảng Anh).

Tăng tỷ lệ sở hữu: Hồ sơ nộp lên SEC từ tháng 2 năm 2026 cho thấy Cooperman đã tăng đáng kể cổ phần của mình tại MU lên 2.922.076 cổ phiếu phổ thông loại A. Động thái này đã đưa tỷ lệ sở hữu thực tế của ông lên khoảng 5,2% tổng số cổ phiếu loại A của CLB.

Sir Jim Ratcliffe đang là đồng sở hữu MU. ẢNH: EPA

Công cụ đầu tư: Số cổ phần này được nắm giữ trực tiếp bởi Omega Capital Partners, LP, một công ty hợp danh đầu tư thuộc sở hữu của gia đình Cooperman. Ông nắm giữ quyền biểu quyết và quyền định đoạt duy nhất đối với số cổ phần này, mặc dù chúng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng vốn chủ sở hữu của MU.

Lập trường đầu tư: Tỉ phú người Mỹ này đã kê khai quyền sở hữu của mình theo Mẫu 13G, một hình thức công khai dành riêng cho các nhà đầu tư thụ động. Giấy chứng nhận này nêu rõ rằng cổ phần không được mua với mục đích thay đổi hoặc gây ảnh hưởng đến quyền kiểm soát Manchester United.

Sự liên kết với Sir Jim Ratcliffe: Việc Cooperman tích lũy cổ phần diễn ra khi Sir Jim Ratcliffe hoàn tất thỏa thuận mua 25% cổ phần của MU, sau đó tăng lên 27.7%. Thị trường thường diễn giải việc Cooperman tiếp tục đầu tư vào MU như một dấu hiệu của sự tin tưởng vào quá trình tái cấu trúc do tập đoàn INEOS của Ratcliffe dẫn đầu.