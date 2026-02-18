Amad đưa ra gợi ý lớn về việc Carrick chính thức dẫn dắt MU 18/02/2026 16:05

(PLO)- Amad đưa ra gợi ý quan trọng về việc Michael Carrick chính thức dẫn dắt MU dài hạn khi hiện tại HLV người Anh này chỉ giữ chức tạm quyền.

HLV tạm quyền Michael Carrick đã dẫn dắt một cuộc lột xác ngoạn mục tại MU kể từ khi thay thế Ruben Amorim. Và bây giờ, tiền vệ của "quỷ đỏ" Amad đưa ra gợi ý quan trọng về việc Carrick chính thức dẫn dắt MU lâu dài.

Ngôi sao của Manchester United Amad đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Michael Carrick sau sự hồi phục ấn tượng của đội chủ sân Old Trafford. Cựu tiền vệ của Manchester United Carrick được trao cơ hội dẫn dắt đội bóng sau khi Ruben Amorim bị sa thải.

Carrick đã ký hợp đồng với MU đến hết mùa giải với tư cách HLV tạm quyền, nhưng đã có những lời kêu gọi bổ nhiệm Carrick làm HLV trưởng chính thức sau chuỗi bốn chiến thắng và một trận hòa trong năm trận đấu của MU. Điều đó đã giúp MU vươn lên vị trí tư trên bảng xếp hạng Premier League, đó là vị trí có suất dự Champions League mùa tới.

Amad đưa ra gợi ý lớn về việc Carrick chính thức dẫn dắt MU lâu dài. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tiền vệ cánh Amad đã chia sẻ quan điểm của mình về Carrick và dành cho ông thầy mới của mình những lời khen ngợi hết lời. Phát biểu trên podcast Inside Carrington, Amad nói: “Tôi nghĩ việc có Michael Carrick làm HLV trưởng trong đội là rất quan trọng vì ông ấy hiểu rõ CLB.

Carrick là người quan trọng nhất, người có thể cho chúng tôi biết về CLB mà chúng tôi đang thi đấu. Trước mỗi trận đấu, ông ấy luôn nhắc nhở chúng tôi: các bạn đang thi đấu cho chính mình, nhưng cũng đang thi đấu cho người hâm mộ, và ông ấy nói rằng người hâm mộ rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cũng thi đấu vì người hâm mộ, vì chúng tôi muốn chiến thắng và muốn đáp lại sự cổ vũ của họ.

Có Carrick bên cạnh thật là tuyệt vời và chúng tôi rất thích các buổi tập luyện. Ông ấy nói chuyện với mọi người và tôi rất may mắn vì đã quen biết Carrick – ông ấy đã ở đây khi tôi mới đến, lúc tôi 18 tuổi. Tôi cũng từng thi đấu với Carrick khi ông ấy còn ở giải Championship. Carrick là một người tốt".

Ngoài ra, Amad cũng đã chia sẻ suy nghĩ của mình về sự trở lại của cựu hậu vệ MU Jonny Evans, người đã tái gia nhập MU với tư cách là thành viên trong ban huấn luyện của Carrick. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà tin rằng kiến ​​thức của Evans về MU là vô giá.

Amad nói thêm: “Là một cầu thủ, điều rất quan trọng là phải có những người xung quanh hiểu rõ CLB, hiểu chính xác CLB này có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Họ luôn nói cho chúng tôi biết điều đó thực sự có ý nghĩa gì, vì vậy nó rất quan trọng. Và khi ra sân, chúng tôi muốn chiến đấu hết mình vì họ. Vì vậy, việc có những người như thế này là rất quan trọng".

Manchester United sẽ hướng đến việc tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng vào đầu tuần tới khi họ hành quân đến sân Hill Dickinson để đối đầu với Everton ở vòng 27 Premier League. Nếu giành chiến thắng, "quỷ đỏ" thành Manchester sẽ tiếp tục giữ vững vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.