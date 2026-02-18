MU lập tức phản hồi trước thông tin mời Klopp làm HLV trưởng 18/02/2026 15:23

Người đại diện của Jurgen Klopp tuyên bố rằng cả MU và Chelsea đều đã liên hệ để tìm hiểu xem liệu cựu HLV của Liverpool có muốn trở thành HLV trưởng tiếp theo của họ hay không. Bây giờ, MU lập tức phản hồi thông tin trên và cả Chelsea cũng có hành động tương tự.

Theo đó, cả Manchester United và Chelsea đều kịch liệt phủ nhận việc đề nghị Jurgen Klopp cơ hội trở thành HLV trưởng của họ. Người đại diện của Klopp, Marc Kosicke, đã gây chú ý vào thứ Hai (giờ Anh) khi tuyên bố rằng cả Manchester United và Chelsea đều đã hỏi thăm về khả năng dẫn dắt chiến lược gia người Đức dẫn dắt CLB của họ sau khi ông rời Anfield.

Người đại diện lâu năm của Klopp cũng tuyên bố HLV 58 tuổi người Đức có thể đã đảm nhận vị trí HLV trưởng đội tuyển Anh vào năm 2024 sau khi Gareth Southgate ra đi. Tuy nhiên, Klopp đã từ bỏ công việc huấn luyện và trở thành Giám đốc bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull vào năm ngoái.

MU lập tức phản hồi, bác bỏ thông tin họ mời Klopp làm HLV trưởng. ẢNH: AFP

Trong một cuộc phỏng vấn với Transfermarkt, Kosicke tiết lộ: "Trước khi gia nhập Red Bull, Jurgen Klopp có thể đã dẫn dắt đội tuyển Mỹ hoặc Anh. Có lẽ cả Đức nữa, nếu Julian Nagelsmann chưa từng ở đó. Thậm chí Chelsea và Manchester United cũng đã hỏi thăm, mặc dù Jurgen Klopp đã tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ không dẫn dắt bất kỳ CLB nào khác ở Anh".

Tuy nhiên, tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin Manchester United đã phủ nhận việc tiếp cận Klopp, dù là trực tiếp hay thông qua người đại diện. Chelsea cũng được cho là đã đưa ra lời phủ nhận với hãng thông tấn Press Association.

Bất kể những lời đề nghị đó có xảy ra hay không, Klopp cũng sẽ không quan tâm. Cựu HLV của Borussia Dortmund và Mainz Klopp mới đây đã tuyên bố trên podcast Diary of a CEO: "Tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ dẫn dắt một đội bóng khác ở Anh."

Vậy có nghĩa là nếu tôi trở lại thì đó sẽ là Liverpool. Vậy nên, về mặt lý thuyết thì điều đó hoàn toàn có thể. Tôi yêu công việc hiện tại của mình, tôi không nhớ công việc huấn luyện. Thật sự là không. Ý tôi là tôi vẫn làm HLV, chỉ là theo cách khác, không phải huấn luyện cầu thủ nữa.

Và tôi không hề nhớ nhung gì cả. Tôi không nhớ việc phải đứng dưới mưa hai tiếng rưỡi, ba tiếng đồng hồ. Tôi không nhớ việc phải tham dự họp báo ba lần một tuần, có 10-12 cuộc phỏng vấn một tuần. Tôi không hề nhớ nhung điều đó".

Người đại diện của Klopp cũng khẳng định những lời đề nghị vẫn chưa dừng lại. "Những lời hỏi thăm vẫn tiếp tục đến", Kosicke nói thêm, "Jurgen Klopp vô cùng hài lòng với những gì mình đã đạt được. Và thật tuyệt vời khi Klopp được ghi danh vào lịch sử với tư cách là một trong số ít HLV chỉ dẫn dắt ba CLB mà chưa bao giờ bị sa thải".

Tương tự, Chelsea phủ nhận việc đề nghị Klopp dẫn dắt CLB của họ. ẢNH: MARC ATKINS

Gần đây nhất, Jurgen Klopp được cho là sẽ trở thành HLV tiếp theo của Real Madrid, nhưng huyền thoại của đội chủ sân Anfield không "mong đợi" sẽ trở lại băng ghế chỉ đạo đội bóng nào vào mùa giải tới.

"Tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi ý định, nhưng tôi cũng không chắc", Jurgen Klopp chia sẻ, "Hiện tại chúng tôi đang xây nhà và vợ tôi muốn có một phòng trưng bày cúp thật lớn.

Có một căn phòng nhỏ khác và tôi nói, "Thế là đủ rồi vì chúng ta biết mình đã có bao nhiêu danh hiệu rồi, chúng ta sẽ không bổ sung thêm nữa". Nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng tôi biết mình có thể huấn luyện một đội bóng. Nhưng tôi không cần phải làm điều đó cho đến ngày cuối cùng của mình".