Lập trường của MU về việc sa thải Messi trong kinh doanh 17/02/2026 13:59

(PLO)- Lập trường của MU về việc sa thải Omar Berrada, người được ví von là "Lionel Messi trong thế giới kinh doanh".

Tương lai của Giám đốc điều hành MU Omar Berrada tại Old Trafford đang trở nên không chắc chắn do sự phản đối mạnh mẽ từ người hâm mộ đối với một số quyết định được đưa ra kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2024. Vậy lập trường của MU về việc sa thải Berrada ra sao?

Theo các nguồn tin, Manchester United không có ý định sa thải Giám đốc điều hành Omar Berrada và mọi đồn đoán về tương lai của ông đều không chính xác. Cựu giám đốc điều hành các hoạt động bóng đá của Manchester City đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình dữ dội từ người hâm mộ "quỷ đỏ" trước trận thắng 3-2 trước Fulham tại Premier League hồi đầu tháng này.

Một đám đông lớn đã tập trung để lên tiếng phản đối gia đình Glazer, INEOS, Sir Jim Ratcliffe và các nhân vật cấp cao của MU, trong đó có cả Berrada. Berrada nhậm chức vào tháng 1 năm 2024 và đã đưa ra một số quyết định mang tính bước ngoặt tại đội chủ sân Old Trafford.

Vị giám đốc điều hành này đã thể hiện lập trường cứng rắn của mình bằng việc sa thải HLV Erik ten Hag, giám đốc thể thao Dan Ashworth và sau đó là HLV Ruben Amorim vào đầu năm. Mặc dù những quyết định này gây ra những tổn thất tài chính lên tới hàng chục triệu USD cho MU, Berrada vẫn giữ được vị trí của mình.

Lập trường của MU là không sa thải "Messi trong thế giới kinh doanh" Omar Berrada (giữa). ẢNH: Press Association

Ông Berrada nắm giữ quyền điều hành tại MU cùng với lãnh đạo INEOS là Sir Jim Ratcliffe, cũng như cộng tác chặt chẽ với giám đốc bóng đá Jason Wilcox - người chịu trách nhiệm chính về tuyển dụng và hoạch định chiến lược - để lên kế hoạch cho các vấn đề bóng đá. Dựa trên những phát ngôn từ các nguồn tin khác tại Old Trafford, dường như khả năng ông Berrada rời MU trong tương lai gần là rất thấp.

Tờ Athletic (Anh) cho rằng các cá nhân trong tổ chức không dự đoán Berrada sẽ ra đi, mặc dù các đồng nghiệp cũ của ông tại Man City lo ngại Berrada có thể mất việc. Berrada, 47 tuổi là một trong những người được đồng chủ sở hữu MU Ratcliffe bổ nhiệm đầu tiên, ngay sau khi ông trùm hóa dầu mua lại 27,7% cổ phần của "quỷ đỏ".

Berrada đóng vai trò then chốt trong quyết định sa thải Ten Hag và việc bồi thường cho Newcastle United trong vụ chiêu mộ Ashworth cũng như sa thải Ashworth chỉ sau 5 tháng ở MU. Ngoài các vấn đề bóng đá, Berrada còn phải gánh vác nhiệm vụ khó khăn là thông báo cho nhân viên CLB rằng sẽ có thêm các đợt cắt giảm việc làm, chỉ sáu tháng sau khi 250 nhân viên mất việc.

Thành tích của Berrada trong việc thể hiện bản năng kinh doanh nhạy bén và đạt được các thỏa thuận tài trợ sinh lợi là vô cùng xuất sắc. Thậm chí, theo cùng một báo cáo, các nguồn tin nội bộ của Man City đã gọi Berrada là " Lionel Messi của thế giới kinh doanh".

Berrada đã dàn xếp một thỏa thuận tài trợ trị giá 10 triệu bảng Anh với Nissan tại Man City, ngoài ra còn bao gồm 20% cổ phần trong CLB hàng đầu Nhật Bản Yokohama F Marinos. Về mặt chuyên môn bóng đá, Berrada vẫn chưa chiếm được cảm tình của người hâm mộ Man United.

Mặc dù những quyết định chiêu mộ Senne Lammens, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko đã bắt đầu mang lại hiệu quả dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick , nhưng sự thất vọng của người hâm mộ vẫn hướng về Berrada, Jason Wilcox và ban lãnh đạo.

Mùa hè này, Berrada và ban lãnh đạo Manchester United phải đối mặt với một quyết định quan trọng liên quan đến HLV trưởng chính thức tiếp theo. Hiện tại, việc lựa chọn người sẽ dẫn dắt Old Trafford lâu dài sẽ được quyết định vào cuối mùa giải.

Carrick có khởi đầu ấn tượng trong nhiệm kỳ tạm quyền của mình, giành chiến thắng trước Man City, Arsenal, Fulham và Tottenham Hotspur, cũng như hòa với West Ham United. Thử thách tiếp theo của Carrick sẽ đến vào cuối tuần này với chuyến làm khách đến sân Hill Dickinson để đối đầu với Everton của cựu HLV của MU, David Moyes.