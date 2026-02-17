Mourinho gửi lời nhắn nhủ đầy khôn ngoan tới Real Madrid 17/02/2026 13:39

(PLO)- HLV Jose Mourinho gửi lời nhắn nhủ đầy khôn ngoan trước trận đấu giữa Benfica và Real Madrid tại Champions League: Một vị vua bị tổn thương thì rất nguy hiểm.

HLV của Benfica Jose Mourinho gửi lời nhắn nhủ tới Real Madrid trước thềm trận đấu vòng play-off Champions League giữa hai đội vào lúc 3 giờ sáng mai 18-2. Mourinho nhấn mạnh Real Madrid vẫn là một thế lực đáng gờm bất chấp phong độ không mấy lý tưởng, ví họ như một vị vua bị thương nhưng đang ngày càng trở nên nguy hiểm.

Đáng chú ý, Benfica đã giành vé vào vòng play-off một cách đầy kịch tính sau chiến thắng 4-2 trước chính Real Madrid ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League. Khoảnh khắc bất ngờ nhất của trận đấu đến khi thủ môn Anatoliy Trubin của Benfica lên tham gia tấn công ghi bàn ở những giây cuối cùng. Nếu không có bàn thắng của Trubin, Benfica sẽ bị loại dù thắng Real Madrid 3-2.

Bàn thắng ngoạn mục đó là yếu tố quyết định giúp Benfica giành vé vào vòng tiếp theo nhờ hiệu số bàn thắng bại, đồng thời cũng để lại một vết thương sâu cho gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu quan trọng, Mourinho nhấn mạnh rằng không có gì là chắc chắn, bất chấp việc Benfica đã từng thua Real Madrid trước đó. HLV 63 tuổi người Bồ Đào Nha nhấn mạnh kinh nghiệm lâu năm ở các giải đấu hàng đầu châu Âu đã dạy ông không bao giờ được đánh giá thấp bất kỳ tình huống nào.

Mourinho gửi lời nhắn nhủ tới Real Madrid trước trận đấu tại Champions League. ẢNH: EPA

"Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Chúng ta mới chỉ chơi trận lượt đi. Không có kết quả nào thực sự mang tính quyết định trong giải đấu này", HLV Jose Mourinho của Benfica thận trọng chia sẻ.

Vị vua bị tổn thương

Mourinho cũng đề cập đến bàn thắng của Trubin trong trận đấu trước, nhưng nhấn mạnh rằng Benfica sẽ không trông chờ vào một phép màu tương tự.

"Trubin sẽ không lao lên tấn công nữa. Tôi rất quen với những trận đấu kiểu này. Mọi người thường nghĩ rằng bạn cần một kết quả nhất định ở trận lượt đi. Đối với tôi, không có kết quả cuối cùng cho đến khi mọi thứ kết thúc", Mourinho tiếp tục.

Mourinho nhấn mạnh rằng Benfica sẽ thi đấu với tinh thần bình tĩnh, tham vọng cao và sự tự tin cao độ. Ông cũng nhắc nhở các cầu thủ rằng đội bóng của ông đã chứng minh được khả năng gây khó dễ cho "ông vua" của Champions League và cũng là đội bóng cũ của ông - Real Madrid.

"Chúng tôi biết mình đã làm gì với những ông vua của Champions League. Họ đang bị tổn thương. Và những vị vua bị tổn thương thì rất nguy hiểm", Mourinho khẳng định.

Mối quan hệ phức tạp giữa Mourinho và Real Madrid

Mourinho từng chia tay Real Madrid trong cay đắng. ẢNH: AFP

Cuộc gặp này cũng đầy cảm xúc đối với Jose Mourinho, người từng dẫn dắt Real Madrid trong giai đoạn 2010 - 2013.

Mặc dù đã giành chức vô địch La Liga và Copa del Rey cùng Real Madrid, mối quan hệ của ông với CLB được cho là đã kết thúc trong không khí căng thẳng. Một số nguồn tin cho rằng Mourinho vẫn còn khao khát mạnh mẽ muốn chứng tỏ bản thân khi đối đầu với đội bóng cũ.

Trước đây, Mourinho từng gọi Alvaro Arbeloa (HLV tạm quyền của Real Madrid) là con trai mình, nhớ lại mối quan hệ thân thiết giữa hai người khi còn cùng ở Real Madrid. Tuy nhiên, lần này, tình cảm cá nhân đã được gạt sang một bên để tập trung vào trận đấu quan trọng quyết định số phận của Benfica tại đấu trường châu Âu.