2 lời phát biểu cuối cùng của Sir Alex Ferguson 16/02/2026 08:29

(PLO)- 2 lời phát biểu cuối cùng của Sir Alex Ferguson trên cương vị HLV nói lên rất nhiều điều về việc ông giải nghệ tại Manchester United.

Huyền thoại Sir Alex Ferguson được ca ngợi là HLV thành công nhất lịch sử Premier League, với di sản 13 chức vô địch ở giải cao nhất nước Anh tại Manchester United mà có lẽ sẽ không bao giờ bị vượt qua.

HLV Sir Alex Ferguson đã khẳng định vị thế huyền thoại của mình với tư cách HLV Manchester United bằng chức vô địch Premier League mùa giải 2012 - 2013, ngay sau đó ông tuyên bố giải nghệ. Trong gần ba thập kỷ dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford, vị HLV người Scotland đã giành được một bộ sưu tập danh hiệu phi thường.

Trước khi tuyên bố rời MU vào tháng 5-2013, Ferguson đã dẫn dắt MU giành thêm một chức vô địch Ngoại hạng Anh và giành vé tham dự Champions League. Quỷ đỏ kết thúc mùa giải với 11 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Manchester City và chỉ thua 5 trận trong suốt chiến dịch.

Fergie đã đưa ra lời răn dạy trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với tư cách HLV trưởng của MU. ẢNH: SKY SPORTS

Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với Sky Sports (Anh) trước khi giải nghệ, Sir Alex Ferguson đã trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề khác nhau, trong đó có hai điểm đặc biệt thu hút sự chú ý liên quan đến bối cảnh bóng đá hiện nay.

Vào thời điểm đó, phóng viên hỏi tại sao Wayne Rooney không có tên trong đội hình xuất phát hay trên băng ghế dự bị của MU. Ferguson đã trả lời một cách thẳng thắn đáng kinh ngạc, thừa nhận rằng huyền thoại của MU Rooney đã yêu cầu được ra đi - và thậm chí còn giải thích lý do đằng sau việc Rooney bị loại khỏi đội hình.

"Tôi nghĩ Wayne Rooney muốn suy nghĩ kỹ, tôi nghĩ đó là một ý kiến ​​hay. Chúng tôi sẽ không để cậu ấy ra đi và tôi nghĩ có lẽ cậu ấy hơi thất vọng một chút sau khi bị thay ra một hoặc hai lần trong vài tuần qua", Fergie thẳng thắn bộc bạch.

Sự thẳng thắn đến mức đó là điều không thể tưởng tượng được ở Ngoại hạng Anh ngày nay, nơi các HLV thường bảo vệ cầu thủ của mình bằng cách giữ kín mọi thông tin chuyển nhượng. Tuy nhiên, dường như ảnh hưởng của Ferguson tại Old Trafford vẫn còn kéo dài rất lâu sau khi ông rời đi vào năm 2013, khi Rooney vẫn ở lại Manchester United cho đến năm 2017, tròn bốn năm sau đó.

Sir Alex cũng đưa ra một cáo buộc gây sốc khác về việc Manchester United bị "rò rỉ" thông tin nhạy cảm. Điều này liên quan đến việc kế hoạch nghỉ hưu của ông bị công khai trước khi có bất kỳ tuyên bố chính thức nào.

Khi được hỏi về sự chậm trễ kéo dài nhiều tháng trong việc công bố quyết định rời khỏi MU - dù đã đưa ra quyết định vào dịp Giáng sinh - Ferguson giải thích ông hy vọng có thể giữ bí mật càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, sau khi Ferguson thông báo kế hoạch giải nghệ cho người thân và các cầu thủ trong đội, những lời bàn tán bắt đầu lan rộng.

Huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson cho biết: "Thật không may là đã có những tin đồn lan truyền, nhưng dù nó đến từ đâu, bạn cũng không bao giờ biết được. Những thông tin rò rỉ ra ngoài lẽ ra không nên bị rò rỉ, nhưng sau đó chúng tôi bắt đầu đẩy nhanh quá trình đó một chút".

Sir Alex Ferguson để lại di sản không thể phai mờ sau khi rời Old Trafford. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tình trạng bị rò rỉ thông tin đã lặp đi lặp lại trong suốt lịch sử của Manchester United, với một cuộc điều tra được mở ra chỉ vài tuần trước, cụ thể là vào tháng 1-2026 để xác định những người chịu trách nhiệm cho việc tiết lộ thông tin nội bộ của đội bóng. Cuộc điều tra được khởi xướng sau khi đội hình xuất phát của Manchester United bị "rò rỉ" cho các nhà báo vài giờ trước trận derby thắng Man City 2-0 tại Premier League dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick.

Trong khi đó, danh tiếng của Ferguson tại Manchester United gần như không thể lay chuyển, xét đến những thành tựu phi thường mà ông đạt được trong suốt thời gian tại vị. Tuy nhiên, trong bài phát biểu chia tay với tư cách HLV của một trong những đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, ông đã không ngần ngại đưa ra một số sự thật phũ phàng...