Hé lộ kế hoạch của Ronaldo tại Anh 15/02/2026 13:29

(PLO)- Kế hoạch của Ronaldo tại Anh được hé lộ, trong khi việc giải nghệ vẫn chưa nằm trong dự định của siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha.

Cựu tiền đạo của Manchester United Cristiano Ronaldo đang lên kế hoạch mở rộng các hoạt động kinh doanh của mình sang thị trường Anh, mặc dù việc chia tay sự nghiệp bóng đá chưa phải là kế hoạch của Ronaldo lúc này.

Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, Cristiano Ronaldo đang tìm cách mở rộng thương hiệu của mình sang Anh. Cầu thủ 41 tuổi người Bồ Đào Nha, hiện đang chơi cho Al Nassr ở Saudi Arabia được cho là rất muốn đưa các dự án kinh doanh khách sạn và quán bar của mình đến Anh.

Cựu ngôi sao của MU và Real Madrid đã hợp tác với chuỗi khách sạn Pestana của Bồ Đào Nha vào năm 2016 để ra mắt một loạt khách sạn và quán bar mang thương hiệu CR7. Ronaldo sở hữu hàng loạt khách sạn mang thương hiệu CR7 tại Madrid, Funchal, Lisbon, Marrakech và New York.

Kế hoạch của Ronaldo trong việc kinh doanh tại Anh đã được hé lộ. ẢNH: EPA

Tờ The Sun (Anh) đưa tin công ty điều hành chuỗi nhà hàng Inverse by Pestana CR7 trên khắp Bồ Đào Nha đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Anh. Bài báo cũng cho biết thêm Ronaldo, người vẫn vô cùng nổi tiếng ở Manchester, nhận thấy thị trường Anh có tiềm năng lớn nếu anh quyết định mở một quán bar hoặc khách sạn ở đó.

Cựu đồng đội của Ronaldo tại Manchester United, Gary Neville, hiện đang điều hành Hotel Football, một khách sạn nằm ngay sát sân Old Trafford. Mặc dù chưa có dấu hiệu nào cho thấy Ronaldo có kế hoạch giải nghệ sớm, nhưng những người thân cận cho rằng chiến lược kinh doanh ngày càng quyết đoán của Ronaldo cho thấy anh đang chuẩn bị cho cuộc sống sau khi giải nghệ.

Mặc dù đã sở hữu khối tài sản trị giá cả tỉ bảng Anh, Ronaldo vẫn tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư của mình trong các lĩnh vực thời trang, thể dục và khách sạn. Giá trị tài sản ròng của Ronaldo được ước tính ở mức 1,04 tỉ bảng Anh theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, chỉ số theo dõi những cá nhân giàu nhất thế giới.

Giá trị tài sản của Cristiano Ronaldo được tính toán dựa trên thu nhập từ sự nghiệp, đầu tư và các hợp đồng quảng cáo, với ước tính của Bloomberg cho thấy thu nhập từ lương của CR7 từ năm 2002 đến năm 2023 đã vượt quá 410 triệu bảng Anh. Việc Ronaldo chuyển đến CLB Al Nassr thuộc giải Saudi Pro League năm 2022 đã giúp anh có được mức lương hàng năm được cho là lên tới 177 triệu bảng Anh,.

Ronaldo có một đế chế kinh doanh riêng. ẢNH: EPA

Và kể từ đó, Cristiano Ronaldo đồng ý một thỏa thuận mới giữ anh ở lại Al Nassr đến năm 2027. Ronaldo cũng kiếm được 13,4 triệu bảng Anh mỗi năm thông qua hợp đồng tài trợ với Nike. Ronaldo gần đây đã đình công tại Al Nassr.

Siêu sao 41 tuổi người Bồ Đào Nha đã không tham gia các trận đấu với Al Ittihad và Al Riyadh như một cách để thể hiện rõ quan điểm của mình về Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), nơi sở hữu 4 CLB lớn nhất Saudi Arabia là Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli. Ronaldo vô cùng tức giận trước việc Al Nassr không được PIF rót tiền đầu tư vào chuyển nhượng, trong khi đối thủ Al Hilal thì được đầu tư rất nhiều tiền.

Ronaldo cũng bất mãn về việc các cộng sự thân cận của anh bị suy giảm sức ảnh hưởng tại Al Nassr, đó là giám đốc điều hành Jose Semedo và giám đốc bóng đá Simao Coutinho. Tuy nhiên, Ronaldo hiện đã trở lại thi đấu cho Al Nassr sau khi đạt thỏa thuận chung. Và ngay sau khi trở lại vào sáng nay 15-2, Ronaldo lập tức ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Al Nassr trước Al Fateh ở giải Saudi Pro League. Hiện Al Nassr đang giữ vị trí thứ hai tại Saudi Pro League, kém đội đầu bảng Al Hilal 1 điểm.