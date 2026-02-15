Klopp gây bất ngờ với diện mạo mới 15/02/2026 12:39

(PLO)- Jurgen Klopp gây bất ngờ với diện mạo mới khi HLV huyền thoại của Liverpool này hóa trang thành cao bồi tham dự lễ hội ở Đức.

Jurgen Klopp gây bất ngờ cho người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới trong thời gian nghỉ ngơi. Chiến lược gia 58 tuổi người Đức Klopp đã rời khỏi băng ghế huấn luyện kể từ tháng 5-2024 sau khi kết thúc 9 năm huy hoàng tại Liverpool với lý do mệt mỏi và hết năng lượng.

Sau đó, Klopp đảm nhiệm vị trí Trưởng bộ phận Bóng đá Toàn cầu của tập đoàn Red Bull vào tháng 1 năm 2025 và kể từ đó đã giám sát tất cả các đội bóng đá của tập đoàn này. Theo những bài đăng gần đây nhất trên Instagram, cựu HLV của Borussia Dortmund và Liverpool dường như đang rất tận hưởng cuộc sống.

Jurgen Klopp gây bất ngờ khi thay đổi diện mạo hoàn toàn, để ria mép và cạo râu nhẹ, ông nói đùa rằng mình giống với nhân vật Ted Lasso của Jason Sudeikis. HLV huyền thoại của Liverpool sau đó còn đi xa hơn khi hóa thân thành Kevin Costner bằng cách mặc trang phục nhân vật John Dutton trong phim Yellowstone trước thềm lễ hội Mainz Carnival kéo dài nhiều tháng hàng năm.

Jurgen Klopp đã thay đổi diện mạo với bộ ria mép bị so sánh với Ted Lasso.

Sau đó, Klopp hóa trang thành nhân vật John Dutton của Kevin Costner trong phim Yellowstone.

Ông Klopp đăng trên Instagram bằng câu nói đùa “Hôm nay không phải Ted Lasso mà là John Dutton! Mainzer Fastnacht, chúng ta cùng chiến thôi…”.

Người hâm mộ đã vô cùng kinh ngạc và tràn ngập phần bình luận, thậm chí một số người còn so sánh Klopp với nhân vật Walter White huyền thoại do Bryan Cranston thủ vai trong bộ phim Breaking Bad.

Một người hâm mộ đã bình luận: "Klopp trong thời kỳ đóng vai Walter White". Một người khác bình luận: "Klopp dần dần trở nên giống Walter White trong phim Breaking Bad."

Một người khác viết: "Trông anh chàng cao bồi thật bảnh bao". Người hâm mộ tiếp theo nói: "Bộ ria mép tuyệt vời của Klopp". Và một bình luận viết: “Yellowstone… loạt phim hay nhất trên truyền hình.”

Diện mạo trước đây của Klopp khi còn dẫn dắt Liverpool. ẢNH: SUN SPORTS

Jurgen Klopp được cho là sẽ trở lại với bóng đá chuyên nghiệp khi ông được xem là ứng cử viên sáng giá để dẫn dắt Real Madrid vào mùa hè. Thậm chí có những báo cáo cho rằng huyền thoại của Liverpool này rất muốn làm việc cho một CLB như Real Madrid hoặc đội tuyển quốc gia Đức .

Nhưng vào tháng 6, Jurgen Klopp đã ám chỉ rằng sự nghiệp huấn luyện của ông có thể đã kết thúc sau khi thừa nhận ông không còn động lực và đam mê với sự nghiệp huấn luyện nữa.