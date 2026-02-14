MU sẽ thay đổi thủ môn ở mùa tới 14/02/2026 11:29

(PLO)- MU sẽ thay đổi thủ môn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sau khi Carrick có sự điều chỉnh trong buổi tập.

Khả năng MU thực hiện một chuyến du đấu giữa mùa giải ngày càng trở nên khó xảy ra. Các nguồn tin cho biết chuyến đi này không còn là điều "chắc chắn" nữa và cơ hội duy nhất của MU hiện nay là vào tháng Ba. Ngoài ra, MU sẽ thay đổi thủ môn vào mùa hè này, theo tờ Sun Sports (Anh).

Manchester United có khoảng thời gian nghỉ 11 ngày giữa hai trận đấu: gặp Newcastle vào ngày 4-3 và gặp Aston Villa trên sân nhà Old Trafford tại Premier League vào ngày 15-3. Sau chuyến làm khách đến Bournemouth vào ngày 20-3, Manchester United sẽ không thi đấu trong 22 ngày, mặc dù khoảng thời gian đó bao gồm cả các trận đấu cấp độ đội tuyển trong tháng 3.

Kể từ khi HLV Michael Carrick đến và Manchester United bắt đầu giành chiến thắng thường xuyên, những lời bàn tán về việc chiêu mộ cầu thủ đã giảm bớt. Việc phá vỡ nhịp điệu đang thăng hoa của đội sẽ rất mạo hiểm khi mà "quỷ đỏ" hiện đang có vị trí thuận lợi để giành vé tham dự Champions League.

MU đã cân nhắc giữa hàng trăm triệu bảng Anh tiền thưởng từ Champions League và vài triệu bảng Anh từ việc du đấu ở Trung Đông. Khi MU đến Malaysia và Hồng Kông cho chuyến du đấu sau mùa giải, họ không gặp phải rủi ro nào vì mùa giải đã kết thúc và thu về khoảng 10 triệu bảng từ chuyến đi này. Bây giờ, sẽ rất nguy hiểm nếu MU đến Saudi Arabia vào thời tháng 3, khi còn tám trận đấu nữa của mùa giải.

Carrick đã tạo ra nhiều thay đổi tại MU. ẢNH: EPA

Thay đổi của Carrick

Việc HLV tạm quyền Carrick cho phép các học trò đến sân muộn hơn so với thường lệ đồng nghĩa với việc những người hâm mộ có thể bỏ lỡ cơ hội xin chữ ký và chụp ảnh với các cầu thủ. Trước đó trong mùa giải này, Manchester United thường đến sân Old Trafford sớm đủ để các cầu thủ có thể đền đáp những người hâm mộ đã chờ đợi hàng giờ để gặp gỡ thần tượng của họ.

Nhưng giờ đây, các cầu thủ sẽ đi thẳng đến lối vào khán đài Stretford End sau khi xuống xe buýt chở đội. Người hâm mộ có nhiều khả năng nhận được quà lưu niệm từ ngày tham dự trận đấu tại Old Trafford hơn nếu họ tập trung bên ngoài lối ra của cầu thủ sau khi trận đấu kết thúc.

Nếu Manchester United giành chiến thắng, nhiều khả năng các cầu thủ sẽ dành thời gian ký tên và chụp ảnh cùng người hâm mộ.

2. Thay đổi khác của MU

Một thay đổi nhỏ khác của Manchester United dưới thời Carrick là giờ khởi hành của họ cho các trận đấu ở London. Trước đây, các cầu thủ Manchester United thường lên tàu đi London vào khoảng 16 giờ chiều ngày hôm trước trận đấu. Giờ thì thời gian lên tàu của "quỷ đỏ" đã sớm hơn khoảng một tiếng.

Như Sun Sport (Anh) đưa tin trước đó, Carrick cũng rút ngắn thời gian các buổi tập nhưng tăng cường độ tập luyện. Gần đây, Manchester United cũng thường xuyên chọn đi xe buýt từ London về hơn, nhưng giờ thi đấu không thuận tiện đã buộc họ phải quay lại hình thức di chuyển bằng máy bay trên đường về Manchester sau trận hòa 1-1 với West Ham.

Trận đấu bắt đầu lúc 22 giờ 15 phút (giờ Anh) và buổi họp báo của Carrick kết thúc sau 23 giờ đêm. Thật may mắn là chuyến bay của Manchester United trở về Manchester​​khởi hành từ Stansted lúc 1 giờ sáng.

MU sẽ thay đổi vị trí thủ môn mùa tới khi Vitek được trao cơ hội, nhưng "người gác đền số 1" sẽ vẫn là Lammens. ẢNH: ALAMY

3. Thay đổi thủ môn

Sun Sports đưa tin, vị trí thủ môn của Manchester United dự kiến ​​sẽ trải qua một cuộc cải tổ lớn vào mùa hè này. Senne Lammens đã mang đến một làn gió mới cho vị trí thủ môn số 1 tại Old Trafford kể từ khi Andre Onana được cho mượn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

MU sẽ cố gắng bán thủ môn người Cameroon Onana vào mùa hè, bởi anh không nằm trong kế hoạch dài hạn của "quỷ đỏ" dù vẫn còn hai năm hợp đồng. Thủ môn 29 tuổi Onana đã ra sân 17 lần cho Trabzonspor mùa này, để thủng lưới 26 lần và chỉ giữ sạch lưới 3 trận.

Tương lai của thủ môn số 2 hiện tại của MU là Altay Bayindir cũng không chắc chắn vào cuối mùa giải. Radek Vitek đang thể hiện xuất sắc trong thời gian cho mượn tại giải Championship với Bristol City và tờ Sun Sport tiết lộ anh nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội ra mắt đội một MU vào mùa hè.

MU cũng có một tân binh sau khi chiêu mộ thủ môn trẻ đầy triển vọng Solomon Honor từ Blackburn thuộc giải Championship hồi tháng Giêng. Thủ môn Elyh Harrison cũng trở lại MU từ hợp đồng cho mượn tại Shrewsbury tháng trước sau khi thời gian thi đấu của anh bị hạn chế.

Harrison đã ra sân trong trận hòa 1-1 của đội U-21 MU với Derby vào tối thứ Sáu tuần trước tại Leigh. Harrison và Honor đều 19 tuổi, vì vậy MU cần phải đưa ra quyết định về thủ môn dự bị thứ ba vì Tom Heaton, 39 tuổi, sẽ hết hợp đồng vào mùa hè.

Carrick đang dẫn dắt MU rất tốt. ẢNH: EPA

4. Carrick đi ăn tối cùng các trợ lý

Các cầu thủ Manchester United sẽ được nghỉ thêm trong khoảng thời gian nghỉ 11 ngày giữa các trận đấu. Do Manchester United đã bị loại khỏi tất cả các giải đấu cúp, trận đấu tiếp theo của họ tại Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào tối thứ Hai ngày 23-2 trên sân của Everton tại Premier League.

Nhưng bất chấp thời gian rảnh rỗi, HLV tạm quyền của MU Carrick đã đi ăn tối cùng các trợ lý HLV của mình ở Manchester vào cuối tuần qua. Carrick cùng Steve Holland và Jonny Evans dùng bữa tại một nhà hàng ở Hale. Có lẽ cả nhóm đi ăn mừng giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng Giêng của Carrick.