Barcelona công bố chi tiết hợp đồng với Rashford 14/02/2026 10:59

Barcelona đã công bố chi tiết hợp đồng với Rashford và liệu có điều khoản phạt nào trong hợp đồng hay không? Theo đó, Barcelona sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phạt tài chính nào nếu họ quyết định không mua đứt Marcus Rashford, theo thông tin mới được truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ.

Tuyển thủ Anh đang trong giai đoạn giữa mùa giải khi được Manchester United cho Barca mượn và đã tạo ra tác động đáng kể kể từ khi gia nhập đội chủ sân Camp Nou. Rashford đã ghi được 10 bàn thắng và có 13 pha kiến ​​tạo trong tất cả các giải đấu, giúp Barca hiện đang dẫn đầu La Liga, chỉ hơn Real Madrid một điểm. Cầu thủ 28 tuổi này đã bày tỏ mong muốn được ở lại Nou Camp lâu dài, và khả năng trở lại Old Trafford mùa hè này dường như khó xảy ra.

Barcelona có điều khoản mua đứt cầu thủ này với giá 26 triệu bảng Anh, theo như các điều khoản trong thỏa thuận tạm thời mà giám đốc thể thao của Barcelona là Deco đã nêu rõ. Trả lời phỏng vấn tờ SPORT (Tây Ban Nha), cựu tiền vệ Chelsea và đội tuyển Bồ Đào Nha Deco được hỏi liệu Barcelona có phải chịu điều khoản phạt cho MU nếu Rashford không được ký hợp đồng dài hạn hay không.

Barca đã nêu chi tiết hợp đồng với Rashford có điều khoản mua đứt là 26 triệu bảng và không bị phạt nếu không mua. ẢNH: Judit Cartiel

Deco nói: "Không, đó là hợp đồng cho mượn, và chúng tôi có quyền lựa chọn mua đứt". Khi được hỏi liệu Barca có ý định giữ Rashford lâu dài hay không, Deco trả lời: "Chắc chắn rồi. Tôi nghĩ việc đến đây không hề dễ dàng. Cậu ấy đã thi đấu ở đẳng cấp rất cao, với những yêu cầu vô cùng khắt khe tại một CLB như Manchester United.

Sau đó, Rashford đã trải qua sáu tháng ở Aston Villa, nơi cậu ấy đã thể hiện rất tốt. Thực tế, Aston Villa đã muốn giữ Rashford lại nếu có thể. Tôi biết điều này vì tôi đã nói chuyện với những người ở đó. Nhưng Rashford chỉ muốn đến Barca, và đó là một điều rất tích cực".

Deco đã ca ngợi quyết định của Rashford khi chấp nhận giảm đáng kể mức lương được cho là 325.000 bảng mỗi tuần để chuyển đến Barcelona. Deco nói: "Chúng tôi đã có thể mượn được Rashford. Việc Rashford chấp nhận giảm lương để thương vụ này thành hiện thực là minh chứng rõ ràng cho thấy cậu ấy thực sự muốn đến đây, và chúng tôi rất vui mừng về điều đó. Marcus Rashford là một cầu thủ đóng góp rất nhiều cho đội bóng".

Barcelona rất muốn giữ Rashford ở lại mùa tới. ẢNH: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Trước tương lai không chắc chắn của Robert Lewandowski, Deco tiếp tục thảo luận về mẫu tiền đạo mà ông sẽ tìm kiếm cho Barcelona trong mùa hè này. "Chúng tôi không nên quá ám ảnh với bất kỳ tiền đạo cụ thể nào chỉ vì đội bóng đang thi đấu tốt", Deco khẳng định, "Chúng tôi có Ferran (Torres) và Rashford; chúng tôi sẽ xem xét và đưa ra quyết định. Nếu nói về tiền đạo xuất sắc nhất, số 9 xuất sắc nhất trong 10 năm qua, thì đó chính là Robert Lewandowski.

Không ai giống như Lewandowski. Không dễ để tìm kiếm một người như Robert Lewandowski trên thị trường chuyển nhượng vì các đội thường ưu tiên những mẫu cầu thủ khác. Có lẽ Bayern Munich có một tiền đạo mục tiêu truyền thống hơn. Họ thích một tiền đạo có khả năng di chuyển linh hoạt hơn. Không ai có phẩm chất và thống kê như Robert Lewandowski. Barca cần tìm kiếm những cầu thủ có kỹ thuật tốt, khả năng phối hợp với đồng đội và khả năng tìm ra giải pháp".

Sự vắng mặt của Rashford đã ảnh hưởng rõ rệt trong trận thua thảm hại 4-0 của Barcelona trước Atletico Madrid ở trận lượt đi bán kết Copa del Rey hôm qua 13-2. Tiền đạo người Anh đã phải ngồi ngoài sau khi dính chấn thương đầu gối trong trận thắng 3-0 trước Mallorca.