Maguire bị hủy hoại danh tiếng vì hành vi gian lận trắng trợn trong trận đấu 06/03/2026 07:01

Đó là bình luận chỉ trích đầy gay gắt của cây bút Jeremy Cross trong bài viết dài mới được đăng trên tờ Mirror (Anh) dù sự việc đã xảy ra từ tuần trước. Jeremy Cross khẳng định Maguire bị hủy hoại danh tiếng vì hành vi gian lận trắng trợn trong trận đấu. Bóng đá đã trở nên điên rồ đến mức một cầu thủ có thể bị phạt thẻ vàng vì cởi áo, nhưng lại thoát khỏi hình phạt nếu gian lận nhằm gây ảnh hưởng đến trọng tài.

Cây bút của tờ Mirror bình luận, "Harry Maguire được cho là một trong những người cuối cùng còn giữ vững phẩm chất trung thực và đứng đắn, xứng đáng nhận được sự tôn trọng của chúng ta trong giới cầu thủ bóng đá. Nhưng chỉ với một khoảnh khắc ngu ngốc, anh ta đã tự hủy hoại danh tiếng của mình. Việc trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội và lọt vào danh sách xu hướng trên các trang mạng xã hội chưa bao giờ là điều tốt đẹp đối với những cầu thủ như Maguire.

Cụm từ này thường ám chỉ người đó đã làm điều gì đó thiếu suy nghĩ. Và thế là, hậu vệ của đội tuyển Anh và Manchester United đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, sau khi anh tuyên bố mình bị đá vào đầu trong trận "quỷ đỏ" thắng trên sân nhà Old Trafford trước Crystal Palace ở vòng 28 Premier League (chủ nhật tuần trước).

Rồi hắn ta lại làm cho tình hình tồi tệ hơn khi phản ứng như thể mình bị tấn công. Vấn đề là, Jorgen Strand Larsen chưa bao giờ chạm vào Maguire. Thậm chí còn không hề đến gần. Ai ngờ không khí trong lành lại có thể nguy hiểm đến thế?".

Maguire bị cáo buộc có hành vi gian lận trắng trợn trong trận đấu. ẢNH: NURPHOTO

Jeremy Cross tiếp tục, Maguire kiếm được một quả đá phạt, nhưng chưa hài lòng với khoảnh khắc lừa bóng ngoạn mục của mình, anh ta đã phản đối với trọng tài biên, phàn nàn rằng đây là lần thứ hai Larsen đá vào đầu anh ta. Sau thời gian tiếp xúc với Maguire khi đưa tin về đội tuyển Anh và Manchester United, phải nói rằng anh ấy luôn tỏ ra là một người rất dễ mến.

Maguire dễ gần, lịch sự, hay giúp đỡ và chân thành. Điều đó càng khiến khoảnh khắc điên rồ của anh ta khó hiểu hơn. Bóng đá đã có đủ những kẻ nói dối và gian lận rồi, không cần thêm một người như Maguire vào nữa.

Jeremy Cross đặt câu hỏi, "Nhưng làm sao có thể chấp nhận được việc một người như Maguire lại có thể làm điều này và thoát khỏi sự trừng phạt? Làm sao chúng ta có thể sống trong một thế giới mà một cầu thủ bóng đá có thể bị phạt thẻ vì tội danh tày trời là cởi áo, nhưng lại thoát khỏi sự trừng phạt khi gian lận trắng trợn?"

Đầu mùa giải này, HLV David Moyes của Everton đã bị phạt thẻ vàng vì ăn mừng bàn thắng muộn trong trận đấu với Brighton. Lỗi của ông là chạy vào sân. Thế nhưng Maguire lại được phép sử dụng các thủ đoạn không đẹp để gây ảnh hưởng đến trọng tài mà không bị trừng phạt.

Trung vệ Harry Maguire của Manchester United. ẢNH: ALLSTAR

Và chúng ta tự hỏi tại sao hành vi của các cầu thủ bóng đá lại tiếp tục khiến những người lương thiện phải lắc đầu ngao ngán. Maguire đáng lẽ phải bị buộc tội làm ô danh môn thể thao này. Đây là tấm gương gì cho những người hâm mộ trẻ tuổi, hay các thế hệ cầu thủ tương lai? Chắc chắn Maguire sẽ hối hận về những gì mình đã làm. Anh ấy sẽ cảm thấy xấu hổ, nếu anh ấy đủ can đảm để xem lại đoạn video về vụ việc".

Jeremy Cross kết luận, nhưng có lẽ sai lầm ngu ngốc nhất mà Maguire mắc phải là nghĩ rằng mình có thể làm những việc đó mà không bị máy quay ghi lại và vạch trần. Điều này càng củng cố niềm tin rằng khuynh hướng hành xử ngu ngốc đến mức không thể tưởng tượng nổi của các cầu thủ bóng đá vẫn không có giới hạn.