Cực sốc: Ronaldo không lên tuyển Bồ Đào Nha 05/03/2026 14:20

(PLO)- Cristiano Ronaldo đang đối diện khả năng không thể góp mặt trong đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi dính chấn thương gân kheo trong màu áo Al Nassr.

Thông tin Ronaldo chấn thương phải nghỉ dài khiến người hâm mộ bóng đá Bồ Đào Nha lo lắng, bởi đội trưởng của họ sẽ vắng mặt ở các trận giao hữu quan trọng chuẩn bị cho World Cup 2026.

Chấn thương của Ronaldo xảy ra trong trận đấu giữa Al Nassr và Al Fahya tại Saudi Pro League. Sau pha va chạm trong trận đấu, siêu sao người Bồ Đào Nha được xác định gặp vấn đề ở gân kheo và phải bước vào quá trình hồi phục. Hiện tại, anh đang được đội ngũ y tế theo dõi chặt chẽ để đánh giá tình trạng chấn thương và xây dựng lộ trình điều trị phù hợp.

Theo nhà báo chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano, quá trình hồi phục của Ronaldo có thể kéo dài lâu hơn dự kiến ban đầu. Ông cho biết các kiểm tra y tế ban đầu cho thấy tiền đạo 41 tuổi có khả năng phải nghỉ thi đấu trong khoảng từ hai đến bốn tuần để điều trị hoàn toàn chấn thương cơ.

Số 7 sẽ không thể góp mặt trên tuyển do chấn thương. Ảnh: EPA.

Romano cũng tiết lộ rằng Ronaldo sẽ tiếp tục trải qua thêm các cuộc kiểm tra trong thời gian tới nhằm xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Trong thời gian này, cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng đang nỗ lực tập hồi phục để có thể trở lại sân cỏ sớm nhất có thể.

Khoảng thời gian nghỉ thi đấu kéo dài đến bốn tuần có thể khiến Ronaldo bỏ lỡ đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha vào cuối tháng 3. Đây là giai đoạn đội bóng của HLV Roberto Martinez chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế quan trọng trước thềm World Cup 2026.

Theo kế hoạch, Bồ Đào Nha sẽ có chuyến du đấu tại Bắc Mỹ với hai trận đấu đáng chú ý. Đội bóng châu Âu dự kiến chạm trán Mexico tại sân vận động Azteca ở Mexico City vào ngày 29-3. Sau đó vài ngày, họ sẽ tiếp tục đối đầu với đội tuyển Mỹ trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta vào ngày 1-4.

CR7 vẫn là chân sút không thể thiếu ở tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA.

Nếu Ronaldo chưa kịp bình phục hoàn toàn, anh nhiều khả năng sẽ không thể tham gia hai trận đấu này. Romano cũng cho biết khả năng góp mặt của tiền đạo Al Nassr phụ thuộc rất lớn vào tốc độ hồi phục trong những tuần tới.

Việc thiếu vắng Ronaldo chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh tấn công của Bồ Đào Nha, đặc biệt khi anh vẫn là thủ lĩnh tinh thần quan trọng của đội tuyển. Dù vậy, ban huấn luyện nhiều khả năng sẽ ưu tiên để ngôi sao kỳ cựu hồi phục hoàn toàn thay vì mạo hiểm đưa anh trở lại quá sớm.