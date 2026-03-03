Kinh hoàng đồng đội cũ của Messi thoát thân giữa làn đạn ở Iran 03/03/2026 14:42

(PLO)- Cựu tiền đạo Barcelona, Munir El Haddadi, đã trải qua những giờ phút đầy căng thẳng khi buộc phải rời Iran bằng xe hơi sau khi không thể xuất cảnh bằng đường hàng không giữa bối cảnh an ninh leo thang vì các cuộc tấn công liên quan đến Israel và Mỹ.

Munir hiện khoác áo CLB Esteghlal tại Iran. Khi tình hình trở nên phức tạp, anh lập tức tìm cách rời khỏi quốc gia này. Ban đầu, kế hoạch của tiền đạo từng là đồng đội Lionel Messi là lên máy bay rời Iran. Tuy nhiên, các biện pháp sơ tán khẩn cấp đã khiến chuyến bay không thể cất cánh đúng lịch trình.

Chia sẻ trên Instagram cá nhân vào ngày 2-3, Munir cho biết anh và những người đi cùng đã bị yêu cầu rời khỏi sân bay trước khi máy bay kịp khởi hành. Việc không thể di chuyển bằng đường không buộc anh phải tìm phương án khác trong bối cảnh tình hình ngày càng bất ổn.

May mắn cho cầu thủ sinh năm 1995 là CLB Esteghlal đã nhanh chóng hỗ trợ. Đội bóng Iran cung cấp phương tiện để anh di chuyển bằng đường bộ sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hành trình vượt biên diễn ra an toàn và không gặp sự cố nào đáng tiếc.

Cựu cầu thủ của Barcelona may mắn rời khỏi Iran an toàn. Ảnh: EPA.

Trong thông điệp gửi người hâm mộ, Munir bày tỏ sự biết ơn trước những lời hỏi thăm và quan tâm dành cho anh. Anh xác nhận hiện đã có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và chuẩn bị tiếp tục hành trình trở về Tây Ban Nha trong thời gian ngắn tới.

Sự việc cho thấy mức độ căng thẳng của tình hình khu vực, đồng thời đặt các cầu thủ nước ngoài thi đấu tại đây vào hoàn cảnh khó lường. Với Munir, việc thoát khỏi Iran an toàn lúc này quan trọng hơn bất kỳ trận đấu nào trên sân cỏ.