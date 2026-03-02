Sợ tên bay đạn lạc, Ronaldo không đến Dubai 02/03/2026 12:49

(PLO)- Ronaldo không đến Dubai khi hàng ngàn fan đang chờ tại đó...

Tình hình chiến sự Trung Đông đang vào giai đoạn căng, AFC đã hoãn 1 số trận. Ronaldo không đến Dubai cùng các đồng đội ở Al Nassr (Saudi Arabia) đá với Al Wasl vào ngày 5-3.

AFC đã hoãn trận đấu dự kiến diễn ra trên sân Zabeel ngay tại Dubai. Nguyên do nhiều nơi ở Dubai đã hứng chịu các đợt tập kích trả đũa từ Iran. Tình hình chiến sự hiện rất căng thẳng. Sân bay quốc tế Dubai cũng đang “đứng hình” vì hứng chịu tên lửa.

Ronaldo không đến Dubai cùng Al Nassr để làm khách trước Al Wasl do trận đấu bị AFC hoãn vì tình hình chiến sự. Ảnh: AFC.

Do tên bay đạn lạc rất nguy hiểm, Ronaldo cùng Nassr không thể đáp chuyến bay đến Dubai.

Nằm trong khuôn khổ trận lượt đi vòng tứ kết AFC Champions League 2, Al Nassr làm khách trước Al Wasl của UAE vào tối 5-3, nhưng hiện trận này đã hoãn trận vô thời hạn và chờ AFC thông báo kế tiếp.

Cùng với đó, trận đấu Al Ahli SC của Qatar tiếp Al Hussein của Jordan cũng bị hoãn vì lý do tương tự.

Trong khi đó, hai trận tứ kết ở Đông Á Gamba Osaka tiếp Ratchaburi của Thái Lan vẫn diễn ra lúc 17 giờ ngày 4-3. Tương tự, Bangkok Utd tiếp Tampines Rover lúc 19 giờ 15 ngày 4-3. Tampines Rovers chính là đội đã được hưởng lợi từ việc CLB Công an Hà Nội dùng cầu thủ bị thẻ vàng vào đá lượt đi vòng 16 đội là Stefan Mauk dẫn đến bị xử thua 0-3.

Hiện tại, nhiều thành phố lớn của UAE cũng đang hứng những đợt tấn công trả đũa từ Iran. Tình hình chiến sự Trung Đông đang leo thăng căng thẳng làm ảnh hưởng đến các giải đấu trong khu vực này từ giải nội địa của các quốc gia Trung Đông đến các giải cúp châu Á, trong đó có Champions League Elite và Champions League 2.

Kèm theo đó, đội tuyển UAE có thể thay thế Iraq đá play off liên khu vực để tranh vé vớt World Cup 2026 nếu như Iraq thay thế Iran rút lui khỏi World Cup 2026 do chiến tranh.