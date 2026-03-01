FIFA đã lên kịch bản khi Iran không dự World Cup 2026 01/03/2026 12:36

(PLO)- FIFA đã tính phương án thay thế Iran từ lâu, trong khi UAE vào chế độ chờ, còn Iraq có thể góp mặt ở World Cup 2026.

Tình hình chiến sự Trung Đông căng thẳng qua đụng độ leo thang giữa Israel - Mỹ và Iran. Vì thế, FIFA đã tính đường trường hợp tuyển Iran không thể tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

FIFA đã tính đội thay thế Iran cho đến các trận play off liên khu vực diễn ra vào tháng 3 này tại Mexico để xác định những tấm vé cuối cùng dự World Cup ở Mỹ, Mexico và Canada. Theo đó, Mexico và Canada mỗi nước tổ chức 13 trận trong số 104 trận, còn lại diễn ra tại 11 thành phố của nước Mỹ.

Tuyển Iran đoạt vé World Cup với ngôi nhất bảng A.

Khả năng rất cao là tuyển Iran sẽ không dự World Cup vì quá nhiều nguyên nhân, gần nhất là cuộc đụng độ Israel - Mỹ và Iran hiện nay ngày một căng thẳng.

Tuyển Iran vượt qua vòng loại Cúp thế giới 2026 rất ấn tượng với 23 điểm, dẫn đầu bảng A.

Vòng AFC play off, UAE về nhì bảng A với 3 điểm.

Tuy nhiên, sau đó hàng loạt thông tin bất lợi cho tuyển Iran, bất chấp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã ghé Tehran làm công tác tư tưởng khi ông nói chuyện với Tổng thống Trump. Người đứng đầu làng bóng thế giới nhắn nhủ bóng đá không liên quan chính trị, và toàn đội Iran sẽ được cấp thị thực sang Bắc Mỹ dự World Cup.

Tuyển Iraq nhì bảng B vòng AFC Play off và sẽ thay thế Iran đá World Cup 2026?

Đáng tiếc sau đó, nhiều thành viên trong ban huấn luyện tuyển Iran, trong đó có HLV trưởng Amir Ghanlenoei, Chủ tịch LĐBĐ Iran và một số thành viên khác không được phía Mỹ cấp thị thực. Iran đã cân nhắc bỏ World Cup.

Và cho đến thời điểm này, khả năng Iran không dự Cúp thế giới là rất cao.

Tuyển Iraq (xanh) đá World Cup thay thế Iran còn UAE sẽ đá play off liên khu vực thay Iraq. Ảnh: AFC.

FIFA đã tính toán Iraq sẽ thay thế suất của Iran. Nhưng vì sao là Iraq mà không phải UAE, hay một đội tuyển châu Á khác?

Vì ở vòng AFC play off sau giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026, Iraq đứng thứ nhì bảng B với 4 điểm (1 thắng, 1 hòa), còn UAE đứng nhì bảng A có 3 điểm (1 thắng, 1 thua). Tất nhiên Iraq có thành tích cao hơn và được chọn thay thế Iran.

Tiếp tục có những thay đổi là Iraq thay vì phải dự vòng play off liên khu vực trong tháng 3 này tại Mexico, thì họ được FIFA chỉ định thay thế Iran. Cho nên UAE là đội thay thế Iraq đá play off liên khu vực.

FIFA đã lên kịch bản này trong trường hợp tình hình Trung Đông tồi tệ hơn nữa.