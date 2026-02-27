Đại chiến nảy lửa ở vòng 16 đội Champions League: Man City đụng Real, PSG tái ngộ Chelsea! 27/02/2026 19:14

(PLO)- Lễ bốc thăm vòng 16 đội Champions League diễn ra tại Nyon (Thụy Sĩ) tối 2-/2 theo giờ Việt Nam đã tạo nên hàng loạt cặp đấu khiến người hâm mộ phải đứng ngồi không yên.

Sau khi vòng play off khép lại giữa tuần, 16 đội bóng mạnh nhất còn lại ở Champions League chính thức xác định đối thủ trên hành trình chinh phục chiếc cúp tai voi danh giá.

Theo thể thức, tám đội đứng đầu vòng bảng được xếp hạt giống và sẽ chơi trận lượt về trên sân nhà. Tám cái tên còn lại giành quyền đi tiếp thông qua loạt trận play off đầy căng thẳng.

Tâm điểm của buổi lễ bốc thăm là màn chạm trán giữa hai ông lớn từng nhiều lần bước lên đỉnh châu Âu: Real Madrid và Manchester City. Cuộc đối đầu này được xem như trận “chung kết sớm”, khi cả hai đều sở hữu đội hình chất lượng cùng tham vọng lớn.

Rakitic chọn lá thăm đưa Bayern Munich chạm trán Atalanta. Ảnh: EPA.

Một cặp đấu hấp dẫn khác là màn so tài giữa đương kim vô địch PSG và Chelsea, đội bóng cũng từng nâng cao chiếc cúp Champions League trong quá khứ.

Đại diện nước Anh tiếp tục góp mặt ở những màn thư hùng đáng chờ đợi khi Newcastle United phải chạm trán Barcelona. Liverpool sẽ hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ đối đầu Galatasaray, còn Tottenham Hotspur gặp thử thách không nhỏ trước Atletico Madrid.

Gã khổng lồ của bóng đá Đức Bayern Munich sẽ tranh vé đi tiếp với Atalanta, đội bóng Ý duy nhất còn trụ lại ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, Bayer Leverkusen đụng độ Arsenal, đội dẫn đầu vòng bảng và đang thể hiện phong độ ấn tượng.

Đường đến Budapest đầy cam go với những ông lớn châu Âu. Ảnh: EPA.

Buổi lễ có sự góp mặt của cựu danh thủ Croatia Ivan Rakitic với vai trò khách mời đặc biệt, dưới sự điều phối của Phó Tổng thư ký UEFA Giorgio Marchetti.

Các trận lượt đi vòng 16 đội sẽ diễn ra vào ngày 103 và 11-3, trước khi lượt về được tổ chức vào ngày 17-3 và 18-3. Với hàng loạt cặp đấu cân tài cân sức, Champions League sẽ bước vào giai đoạn loại trực tiếp đầy kịch tính và khó lường.