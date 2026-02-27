Bắt giữ băng nhóm khống chế cướp xe, giam lỏng và ép nạn nhân chuyển tiền 27/02/2026 13:39

(PLO)- Băng nhóm 8 người cướp xe trên Quốc lộ 62, khống chế, giam lỏng và ép nạn nhân chuyển 157 triệu đồng tại tỉnh Tây Ninh đã bị công an bắt giữ.

Ngày 27-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ nhóm người liên quan vụ “Cướp tài sản” và “Bắt, giữ người trái pháp luật” xảy ra tại ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp.

Trước đó, tối 21-2, chị LTM (41 tuổi, ngụ xã Tân Long, Tây Ninh) điều khiển xe máy SH Mode 62G1-495.28 lưu thông trên Quốc lộ 62 theo hướng từ phường Kiến Tường về xã Bình Hiệp. Khi qua cầu Mộc Hóa một đoạn, xe của chị bất ngờ bị ô tô 4 chỗ màu trắng tấp đầu chặn lại.

Theo điều tra ban đầu, nhóm trên ô tô gồm Võ Văn Tường (42 tuổi, ngụ xã Nhơn Hòa Lập, Tây Ninh), Nguyễn Văn Nhân (27 tuổi, ngụ xã Tân Trụ, Tây Ninh) cùng một số người khác. Nhân đã giật xe mô tô của nạn nhân, còn Tường cầm dao uy hiếp, buộc chị M lên ô tô. Nhóm người lấy một điện thoại, túi xách bên trong có 300.000 đồng cùng giấy tờ tùy thân.

Chưa dừng lại, nhóm này chở nạn nhân về nhà nghỉ tại xã Tân Trụ. Trên đường đi, Tường liên tục đánh đập, dùng dao đe dọa. Tại phòng trọ, các đối tượng tiếp tục hành hung, ép chị M chuyển 157 triệu đồng từ tài khoản cá nhân sang tài khoản của Tường.

Nhóm cướp xe, giam lỏng và ép nạn nhân chuyển tiền bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Đến khoảng 8 giờ sáng 22-2, nhóm người dùng ô tô 7 chỗ chở chị M quay lại hướng xã Bình Hiệp với ý định đưa sang Campuchia. Khi dừng ăn tại quán cơm ven Quốc lộ 62 thuộc xã Thạnh Hóa, lợi dụng sơ hở, nạn nhân bỏ trốn và đến Công an xã Bình Hiệp trình báo.

Kết quả thăm khám tại Bệnh viện đa khoa khu vực Kiến Tường ghi nhận chị M bị nhiều thương tích như sưng nề vùng trán, bầm tím mắt trái, dập niêm mạc môi, sưng vai phải, bầm ngực, sưng nề tay và chân.

Từ tin báo, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH tỉnh Tây Ninh tập trung truy xét, mời làm việc Võ Văn Tuấn (Đen) và Lý Kim Toàn. Mở rộng điều tra xác định có tám đối tượng liên quan, trong đó Tường được xác định cầm đầu. Ngoài Nhân, Tuấn, Toàn còn có Nguyễn Thành Thọ (25 tuổi), Lê Thị Như Linh (26 tuổi), Nguyễn Văn Quí (23 tuổi), Trương Thành Công (3 tuổi). Lê Minh Luân (44 tuổi) là tài xế điều khiển xe ô tô 62A-128.88 do Tường thuê.

Khám xét phòng 101 nhà nghỉ nơi nhóm này ở, công an phát hiện một bộ dụng cụ nghi sử dụng ma túy đá đã qua dùng. Tang vật tạm giữ gồm xe SH Mode, năm điện thoại di động, quần áo nghi dính vết máu và một số dấu vết liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT (PC02) đang củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án và khởi tố bị can về các tội “Cướp tài sản” và “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo quy định.