Cuba công bố phát hiện mới khi điều tra vụ bắn tàu Mỹ; Nga lên tiếng 26/02/2026 14:50

(PLO)- Bộ Nội vụ Cuba công bố một số phát hiện mới khi điều tra vụ lực lượng biên phòng nước này bắn tàu Mỹ, trong khi Nga gọi đây là hành động khiêu khích từ phía Mỹ.

Ngày 25-2, Bộ Nội vụ Cuba đã công bố những phát hiện mới từ cuộc điều tra vụ đấu súng chết người giữa lực lượng biên phòng Cuba và người trên một tàu cao tốc đăng ký ở bang Florida (Mỹ), đài RT đưa tin.

Theo phía Havana, vụ đụng độ xảy ra ngày 25-2 khi lực lượng biên phòng tiếp cận một tàu đăng ký tại bang Florida (Mỹ), mang số hiệu FL7726SH, đang hoạt động cách bờ biển phía bắc tỉnh Villa Clara khoảng 1 hải lý để kiểm tra giấy tờ.

Những người trên tàu được cho là đã nổ súng trước, làm bị thương chỉ huy một xuồng tuần tra của Cuba, buộc lực lượng biên phòng bắn trả, khiến 4 người thiệt mạng và 6 khác bị thương.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Cuba. Ảnh: Bộ Nội vụ Cuba

Giới chức Cuba cho biết đã thu giữ nhiều vũ khí và trang bị chiến thuật trên tàu, gồm súng trường tấn công, súng ngắn, thiết bị nổ tự chế như bom xăng Molotov, áo chống đạn, ống ngắm quang học và quân phục ngụy trang.

Bộ Nội vụ Cuba nhận định số trang bị này phù hợp với một âm mưu “xâm nhập có mục tiêu khủng bố”.

Trong số những người thiệt mạng, nhà chức trách Cuba đã xác định được danh tính Michel Ortega Casanova và cho biết đang tiếp tục xác minh danh tính 3 nạn nhân còn lại.

Trong số những người bị bắt giữ, Cuba đã xác định danh tính toàn bộ 6 đối tượng, trong đó một số cái tên nằm trong “danh sách quốc gia các cá nhân và tổ chức bị truy nã” vì bị nghi có liên quan đến các hành vi bạo lực và hoạt động khủng bố trước đây.

Tất cả những đối tượng bị bắt được cho là công dân Cuba đang cư trú tại Mỹ. Bộ Nội vụ Cuba cũng thông báo đã bắt giữ một người thứ 7, tên là Duniel Hernandez Santos. Người này được cho là đã thú nhận được cử từ Mỹ sang trước để phối hợp cho nhóm vũ trang đổ bộ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mô tả vụ việc là “một hành động khiêu khích mang tính gây hấn của Mỹ, nhằm làm leo thang tình hình và châm ngòi xung đột”.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Cũng trong ngày 25-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định con tàu không thuộc Hải quân Mỹ hay Tuần duyên Mỹ, đồng thời lưu ý: “Chúng tôi cần có thông tin độc lập của riêng mình và sẽ xác định chính xác chuyện gì đã xảy ra”, từ chối suy đoán khi chưa xem xét đầy đủ dữ liệu.

“Phần lớn thông tin mà chúng tôi hiện có vẫn là những gì phía Cuba cung cấp cho công chúng và cho chính phủ Mỹ. Chúng tôi sẽ không đưa ra kết luận chỉ dựa trên những gì họ nói. Mỹ sẽ phản ứng một cách phù hợp dựa trên những thông tin mà chúng tôi xác minh được” - ông Rubio nói.