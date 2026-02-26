Havana: Cảnh sát biển Cuba đối đầu các tay súng trên tàu Mỹ, 4 người thiệt mạng 26/02/2026 05:46

(PLO)- Lực lượng bảo vệ bờ biển Cuba nói rằng đã đáp trả sau khi một tàu cao tốc đăng ký tại Mỹ xâm nhập vùng biển Cuba và nổ súng vào một đội tuần tra của Cuba.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Cuba đã bắn chết 4 người và khiến 6 người bị thương trên một tàu cao tốc có đăng ký tại Mỹ sau khi tàu này xâm nhập vùng biển Cuba hôm 25-2 và nổ súng vào một đội tuần tra của Cuba, đài RT dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Cuba.

Theo Bộ Nội vụ Cuba, vụ việc xảy ra gần bờ biển phía bắc tỉnh Villa Clara, khi các đơn vị cảnh sát biển Cuba chặn một tàu cao tốc đăng ký tại bang Florida (Mỹ) hoạt động cách bờ khoảng một hải lý. Con tàu được cho là đã xâm nhập trái phép vùng biển Cuba và bị yêu cầu xác minh danh tính trước khi nổ ra đấu súng.

Bộ này nói rằng những người trên tàu cao tốc đã nổ súng trước, làm bị thương chỉ huy một tàu tuần tra của Cuba.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Cuba đã bắn trả, khiến 4 người trên tàu cao tốc thiệt mạng và 6 người bị thương. Những người này sau đó được điều trị y tế.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Cuba. Ảnh: AFP

Danh tính và quốc tịch của những người trên tàu hiện chưa được xác nhận, và phía Cuba cho biết đang tiến hành điều tra để làm rõ mục đích cũng như động cơ tàu cao tốc này tiếp cận bờ biển.

Sau vụ việc, Havana tái khẳng định rằng bảo vệ vùng biển là “trụ cột nền tảng” của chủ quyền quốc gia.

“Trước những thách thức hiện nay, Cuba tái khẳng định cam kết bảo vệ vùng biển lãnh thổ của mình, dựa trên nguyên tắc rằng quốc phòng là trụ cột nền tảng của Nhà nước Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và ổn định trong khu vực” - theo tuyên bố của chính phủ Cuba.

Chính phủ Mỹ chưa bình luận về vụ việc.

Tổng chưởng lý bang Florida - ông James Uthmeier cho biết ông đã chỉ đạo các công tố viên mở một cuộc điều tra riêng phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật bang và liên bang, nói rằng không thể tin tưởng vào tường thuật của phía Cuba.

Hạ nghị sĩ Mỹ Carlos Gimenez, thành viên đảng Cộng hòa đại diện cho khu vực bao gồm mũi phía nam của Florida, đã kêu gọi một cuộc điều tra liên bang, cho rằng vụ việc làm dấy lên những quan ngại nghiêm trọng về việc sử dụng vũ lực gây chết người đối với một tàu đăng ký tại Mỹ.

Ông Gimenez cho biết đã đề nghị Bộ Ngoại giao và quân đội Mỹ xem xét vụ việc.

“Các cơ quan chức năng Mỹ phải xác định liệu có nạn nhân nào là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp hay không và làm rõ chính xác điều gì đã xảy ra” - ông Gimenez nói.