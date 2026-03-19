Bỏ ngỏ biển báo tải trọng, đường dân sinh 'oằn mình' gánh xe tải 19/03/2026 18:47

Ghi nhận thực tế, mặt đường Trần Hoàn xuất hiện nhiều ổ gà, vết nứt và đoạn lún sâu. Đây là tuyến đường dẫn đến giao lộ ngã 5 trung tâm xã. Đáng nói, trong khi các tuyến kết nối đều có biển hạn chế tải trọng trục 10 tấn, thì riêng đường Trần Hoàn lại "bỏ ngỏ", khiến xe tải lớn mượn đường để né tránh.

Về trách nhiệm quản lý, ông Nguyễn Thanh Hiếu, Chủ tịch UBND xã Diên Sanh cho biết, do trước đây cấp huyện không cắm hệ thống biển báo tải trọng hoàn chỉnh nên khi giao về xã quản lý vẫn chưa có biển tải trọng. Tuy nhiên, lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị) khẳng định, đường đã phân cấp về xã nên thẩm quyền cắm biển báo thuộc trách nhiệm của cấp xã.