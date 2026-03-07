Vụ biển cấm tải trọng bị bôi đen ở Gia Lai: Đề xuất tháo dỡ biển cấm 07/03/2026 19:44

(PLO)- Sau khi hàng loạt biển cấm tải trọng trên đường ĐH21 bị bôi đen bí ẩn, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đã đề xuất tháo dỡ các biển báo này.

Ngày 6-3, báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Gia Lai: Hàng loạt biển cấm tải trọng bị bôi đen, xe ben chạy rầm rập ngày đêm”, phản ánh đoàn xe phục vụ dự án tại cảng hàng không Phù Cát chạy liên tục khiến người dân bất an. Trên đường ĐH21, nhiều biển cấm tải trọng 13 tấn bị sơn đen một cách đáng ngờ.

Đến sáng 7-3, chính quyền địa phương đã trả lại nguyên trạng các biển báo. Tuy nhiên, những biển cấm này đang đứng trước khả năng bị tháo dỡ chính thức.

Các xe ben chở vật liệu phục vụ thi công đi vào đường ĐH21, vượt qua các biển cấm tải trọng 13 tấn ở các cầu, cống trên tuyến đường này.

Đề xuất bỏ cấm tải trọng trên đường ĐH21

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Ban) vừa có văn bản đề nghị UBND xã Hòa Hội xem xét tạm tháo dỡ các biển báo hạn chế tải trọng tại các vị trí cống hộp, cầu trên tuyến ĐH21. Mục đích nhằm tạo điều kiện phân luồng xe không tải vào vận chuyển vật liệu phục vụ thi công tại cảng hàng không Phù Cát.

Thời gian qua, các xe ben chở vật liệu đi vào đường ĐH21 đã vượt qua các biển cấm tải trọng 13 tấn tại các cầu, cống trên tuyến.

Theo nội dung văn bản, tại vị trí cống hộp lý trình Km5+015 (cầu số 2) và cầu dầm lý trình Km5+470 (cầu số 3) có cắm biển báo tải trọng 13 tấn. Do đó, các xe có tải trọng trên 13 tấn lưu thông qua đây bị cơ quan chức năng xử phạt, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật liệu và dẫn đến nguy cơ trễ tiến độ dự án.

Biển cấm tải trọng 13 tấn trên cầu số 2 đường ĐH21.

Để giải quyết, Ban đã thuê Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 đánh giá sức chịu tải của các công trình này. Kết quả kiểm định cho thấy cả hai cầu, cống trên đều đảm bảo khả năng khai thác. Đơn vị kiểm định đề xuất không cần cắm biển hạn chế tải trọng 13 tấn.

Cụ thể, báo cáo của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (thuộc Khu Quản lý đường bộ III) khẳng định cầu số 1 (Km4+365), cầu số 2 (Km5+015) và cầu số 3 (Km5+470) trên đường ĐH21 đều đảm bảo khai thác, đề xuất tháo dỡ biển hạn chế tải trọng.

Trong khi đó, nhiều người dân lo ngại việc tháo dỡ biển báo sẽ mở đường cho đoàn xe hoạt động mạnh hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.

Khói bụi mù mịt từ hoạt động của đoàn xe.

Ông Trần Xuân Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, cho biết sau buổi làm việc với Ban và các đơn vị liên quan, các bên đã thống nhất phương án trên. “Tuy nhiên, địa phương đề nghị Ban và đơn vị kiểm định củng cố cơ sở pháp lý, hoàn thiện các thủ tục liên quan thì mới thực hiện”, ông Vương nói.

Đơn vị đề xuất tháo dỡ biển nói gì?

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Chín, Trưởng phòng dự án 1 (Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai), xác nhận đơn vị vừa làm việc với UBND xã Hòa Hội, Sở Xây dựng và Phòng CSGT Công an tỉnh về vấn đề này.

Mỗi ngày, có hàng ngàn lượt xe ben chạy qua tuyến đường ĐH21.

Theo ông Chín, để đảm bảo tiến độ dự án và giải quyết khó khăn trong vận chuyển nhưng vẫn đúng quy định, Ban đã chủ động mời đơn vị kiểm định độc lập.

“Kết quả cho thấy đảm bảo tải trọng nên chúng tôi kiến nghị không cần thiết cắm biển báo cấm. Các bên yêu cầu hoàn thiện lại nội dung báo cáo, hồ sơ gửi cho UBND xã Hòa Hội để tiến hành tháo dỡ”, ông Chín cho biết và nhấn mạnh quá trình kiểm định được thực hiện nghiêm túc, khách quan.

Trước đó, hàng loạt biển cấm tải trọng đã bị sơn đen toàn bộ.

Trước câu hỏi về việc đề xuất tháo dỡ biển cấm trong bối cảnh người dân bức xúc có thể gây thiếu minh bạch, ông Chín nhìn nhận có thể phát sinh nghi hoặc. Tuy nhiên, ông khẳng định mọi việc đều làm đúng quy trình, kết quả được niêm yết công khai và báo cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân theo dõi.

Dự kiến sang tuần sau, Ban sẽ trình lại hồ sơ để tổ chức tháo dỡ các biển báo này.