Công an điều tra vụ đất rẫy bỗng dưng biến thành ao ở Đắk Lắk 07/03/2026 19:34

(PLO)- Người dân ở Đắk Lắk phát hiện đất rẫy của mình đã biến thành ao nên làm đơn gửi công an.

Ngày 7-3, thông tin từ Công an xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn và đang xác minh vụ việc đất rẫy bị múc trộm xảy ra trên địa bàn.

Ông N bức xúc vì thửa đất bị múc trộm, giờ trông như ao cá. Ảnh: T.T

Trước đó, gia đình ông Nguyễn Chính N (36 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), gửi đơn đến Công an xã Ea Kly, trình bày việc gia đình ông bị ai đó múc trộm khoảng 3.000 m2 đất.

Theo đơn, gia đình ông N có một thửa đất khoảng 4.000 m2 tại thôn 9, xã Ea Kly. Do phải đi làm ăn nơi khác, gia đình ông không có điều kiện canh tác trên thửa đất này. Mới đây, khi về thăm đất thì ông N phát hiện thửa đất của mình đã biến thành ao.

“Ai đó đã cho máy móc đào bới, múc trộm khoảng 3.000 m2 đất của tôi. Giờ đất rẫy nhưng trông như ao nuôi cá nên tôi rất bức xúc”, ông N nói.

Vẫn lời ông N, gia đình ông hiện sinh sống ở xã khác của tỉnh Đắk Lắk, cách xã Ea Kly khoảng 60 km. Vì vậy, ông không rõ đất của mình đã bị múc trộm từ khi nào.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hải Sâm, Phó chủ tịch UBND xã Ea Kly, cho biết địa phương đã tiếp nhận đơn thư của gia đình ông N và đã chỉ đạo công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Thửa đất của ông N bị múc khá sâu. Ảnh: T.T

Theo ông Sâm, sau khi xác minh, phía Công an xã Ea Kly nhận định nhiều khả năng đất của ông N bị múc trước tháng 6-2025. Đến nay, nhiều dấu vết đã mờ, khu vực gần hiện trường là cánh đồng, không có camera an ninh nên gây khó khăn cho công tác xác minh, thu thập chứng cứ.

“Nhiều khả năng thửa đất của ông N bị múc trộm để đem đi bán hoặc san lấp mặt bằng. Hiện công an đang tích cực xác minh để làm rõ”, ông Sâm nhận định.