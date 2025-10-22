Công an Đắk Lắk xác minh người múc trộm hơn 2.000 m3 đất trên đường 22/10/2025 12:34

(PLO)- Công an đang làm rõ vụ một dự án đường giao thông đang thi công dở dang ở Đắk Lắk thì bị múc trộm hơn 2.000 m3 đất .

Ngày 22-10, ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết chính quyền địa phương đã giao công an xã, Phòng Kinh tế xác minh, làm rõ vụ múc trộm đất trên dự án đường giao thông thuộc địa bàn xã.

Theo ông Văn, hiện công an xã, các lực lượng liên quan đang triển khai khảo sát, ghi nhận thực tế.

Đoạn đường thuộc dự án bị múc trộm đất. Ảnh: T.TR

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn (BQLDA) tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị xử lý tình trạng tự ý khai thác, vận chuyển đất trái phép trên dự án đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang.

Theo BQLDA tỉnh Đắk Lắk, dự án đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang được khởi công hồi tháng 2-2023. Tuy nhiên, từ tháng 4-2024 đến nay, khi thi công được khoảng 24% thì dự án phải tạm dừng vì vướng mặt bằng. Cũng từ đó, các đơn vị liên quan đã tạm rút máy móc thiết bị, nhân sự ra khỏi công trình.

Mới đây, khi kiểm tra hiện trường dự án, BQLDA tỉnh Đắk Lắk phát hiện đoạn đường qua xã Krông Năng bị đào, xúc đất làm thay đổi hiện trạng.

Theo báo cáo, mặt đường bị đào sâu khoảng 0,8 m, chiều dài khoảng 550 m và chiều rộng khoảng 5 m; khối lượng đất bị đào, vận chuyển đi khoảng 2.200 m3.

Nơi bị múc trộm đất là tuyến đường đang thi công dở dang. Ảnh: T.TR

Theo BQLDA tỉnh Đắk Lắk, việc khai thác đất tại công trình làm thay đổi hiện trạng, cao độ tự nhiên, ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng, chất lượng, kết cấu của dự án và gây thiệt hại tới vật liệu đất đắp phục vụ thi công công trình.

BQLDA tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND xã, Công an xã Krông Năng kiểm tra, làm rõ vụ việc.