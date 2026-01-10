4 bị can trốn khỏi nơi giam giữ 10/01/2026 17:28

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang kêu gọi các bị can nhanh chóng đầu thú để hưởng được sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 10-1, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT vừa ban hành Quyết định truy nã toàn quốc bốn bị can trốn khỏi nơi giam giữ.

Đó là các bị can Võ Ngọc Sơn (20 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng), Nguyễn Minh Luân (34 tuổi, ngụ xã Ngọc Chúc), Bạch Thanh Lên và La Hoàng Hôn (cùng 27 tuổi, cùng quê quán tại TP Cần Thơ).

Công an tỉnh An Giang truy nã toàn quốc các bị can Bạch Thanh Lên, Võ Ngọc Sơn, La Hoàng Hôn và Nguyễn Minh Luân.

Trong đó, các bị can Sơn, Lên, Hôn cùng bị tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; còn bị can Luân bị tạm giam về tội hiếp dâm.

Thông tin ban đầu, chiều 8-1, cán bộ quản giáo Phân trại tạm giam Giồng Riềng - Cơ sở 1 (thuộc Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang), tiến hành điểm danh, kiểm diện can, phạm nhân đủ số lượng. Trong đó, có bốn bị can nêu trên, cùng bị tạm giam tại buồng số 3.

Đến sáng sớm hôm sau, qua kiểm danh, kiểm diện cán bộ quản giáo phát hiện bốn bị can Sơn, Lên, Hôn và Luân đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị người dân nếu có thông tin về các bị can trên, báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi các bị can nhanh chóng đầu thú để hưởng được sự khoan hồng của pháp luật.