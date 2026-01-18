Xe trung chuyển xoay nhiều vòng, gây náo loạn trước cổng chợ ở Lâm Đồng 18/01/2026 22:22

(PLO)- Một xe trung chuyển chở khách chạy nhanh, xoay nhiều vòng trước cổng chợ Kiến Đức gây náo loạn, khiến người dân hoang mang, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tối 18-1, lãnh đạo UBND xã Kiến Đức (tỉnh Lâm Đồng) cho biết địa phương đang chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ hành vi của tài xế điều khiển xe ô tô trung chuyển khách chạy nhanh, xoay nhiều vòng tại khu vực chợ Kiến Đức.

Xe trung chuyển gây náo loạn trước cổng chợ ở Lâm Đồng.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh xe khách biển kiểm soát 51LD-43xx chạy nhanh. Khi đến nút giao giữa Quốc lộ 15 và Tỉnh lộ 681, chiếc xe bất ngờ xoay nhiều vòng ngay trước cổng chợ Kiến Đức gây náo loạn khu vực.

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 14 giờ ngày 17-1. Chiếc xe di chuyển theo hướng từ xã Tuy Đức về xã Kiến Đức. Khi đến khu vực cổng chào chợ Kiến Đức, tài xế liên tục bấm còi và thực hiện nhiều vòng xoay xe. Hành động này khiến người dân và các phương tiện xung quanh hoang mang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công an kiểm tra hiện trường﻿ xe trung chuyển gây náo loạn giao thông

Hiện Công an xã Kiến Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ hành vi vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông để xử lý theo quy định pháp luật.