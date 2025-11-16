Công an triệu tập nam thanh niên 'làm xiếc' trên xe máy ở TP.HCM 16/11/2025 19:22

(PLO)- Công an TP.HCM triệu tập, làm việc với nam thanh niên "làm xiếc" khi đang điều khiển xe máy ở tốc độ cao trên đường.

Ngày 16-11, Công an phường Bình Trưng, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý Lê Quốc Thái (16 tuổi) liên quan clip ghi lại cảnh thanh niên lái xe với nhiều tư thế nguy hiểm.

Nam thanh niên "làm xiếc" trên xe máy ở TP.HCM.

Trước đó, ngày 13-11, công an đã triệu tập Thái làm việc sau khi clip lan truyền trên mạng cho thấy Thái điều khiển xe máy hiệu Wave biển số 60M9-0265 trên đường song hành cao tốc, đoạn qua TP Thủ Đức cũ.

Hình ảnh từ đoạn clip ghi lại cảnh thanh niên lái xe bằng nhiều tư thế nguy hiểm.

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 15 ngày 12-11, Thái thực hiện nhiều động tác nguy hiểm khi chạy xe, như nằm sấp duỗi người trên yên, chân đưa thẳng ra phía sau, hai tay nắm tay lái; sau đó đổi tư thế ngồi tụt về sau yên, chân gác lên trước, người ép sát theo chiều xe để “núp gió”. Có thời điểm xe chạy tốc độ cao, lạng lách như sắp đổ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.