Quái xế đạp vào đầu xe mô tô khiến một cảnh sát bị thương 15/11/2025 18:55

(PLO)- Một quái xế không đội mũ bảo hiểm đã đạp vào đầu xe mô tô khiến một cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự, công an TP Hà Nội ngã xuống đường, bị chấn thương nội sọ.

Ngày 15-11, đoàn công tác của của công an TP Hà Nội do Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên Thiếu tá Hoàng Minh Quân ( cán bộ Đội 6, Phòng Cảnh sát Hình sự) bị thương khi làm nhiệm vụ cùng Tổ công tác Y6/141.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm hỏi, động viên Thiếu tá Hoàng Minh Quân.

Tại gia đình, Đại tá Nguyễn Đức Long ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm của Thiếu tá Quân trong quá trình truy đuổi nhóm thanh niên không chấp hành hiệu lệnh rạng sáng cùng ngày (15-11).

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và phối hợp chăm sóc để Thiếu tá Quân sớm bình phục.

Gia đình bày tỏ xúc động trước sự quan tâm kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, xem đây là nguồn động viên lớn để Thiếu tá Quân yên tâm điều trị.

Các nghi can đã bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 1 giờ 40 phút ngày 15-11, khi tuần tra trên tuyến Trường Chinh (TP Hà Nội), Tổ Y6/141 (Công an TP Hà Nội) phát hiện nhóm thanh niên đi xe máy tốc độ cao.

Trong lúc truy đuổi, một đối tượng đã manh động, đạp vào đầu xe mô tô khiến Thiếu tá Quân ngã xuống đường, bị chấn thương nội sọ, vỡ đài quay và phải cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Sau điều trị ban đầu, Thiếu tá Quân đã xuất viện về nhà theo dõi.

Các đối tượng liên quan đã bị khống chế, bàn giao Công an phường Kim Liên (Hà Nội) xử lý theo quy định của pháp luật.