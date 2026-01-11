Lắp camera AI trên cầu giữa Đắk Lắk và Lâm Đồng có nhiều người tự tử 11/01/2026 19:10

(PLO)- Chính quyền địa phương lắp đặt camera AI trên cầu Sêrêpốk nối giữa Đắk Lắk và Lâm Đồng để kịp thời xử lý các tình huống bất thường.

Chiều 11-1, ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk xác nhận chính quyền địa phương đang lắp đặt ba camera AI tại cầu Sêrêpốk, giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk- Lâm Đồng, nơi đã có nhiều người tự tử.

Theo ông Hậu, camera AI được lắp đặt trên cầu Sêrêpốk sẽ truyền dữ liệu trực tiếp về Công an xã Hòa Phú để theo dõi, giám sát.

Camera được lắp đặt trên cầu. Ảnh: N.D

“Các camera AI sẽ phân tích tình huống bất thường hoặc ghi hình người lên cầu có ý định tự tử và truyền dữ liệu về công an. Việc lắp camera giúp chính quyền địa phương kịp thời xử lý các tình huống bất thường, phòng ngừa các sự việc đáng tiếc khác”- ông Hậu thông tin.

Ở một diễn biến khác, hiện lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tổ chức tìm kiếm anh VTTT (19 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk).

Anh T mất tích hôm 10-1, bỏ lại xe máy, dép, thẻ sinh viên và một số vật dụng cá nhân khác trên cầu Sêrêpốk, nghi đã nhảy xuống sông tự tử.

Theo tìm hiểu của PLO, những năm qua tại khu vực cầu Sêrêpốk xảy ra nhiều vụ nhảy cầu tự tử. Do mực nước tại đây rất sâu, chảy xiết nên người nhảy cầu hầu như không còn cơ hội sống. Ngoài ra, việc tìm kiếm, trục vớt thi thể các nạn nhân tại khu vực này cũng gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.