Thứ trưởng Bộ Công an dự Hội nghị Thượng đỉnh Cảnh sát quốc tế 2025 tại Hàn Quốc 24/10/2025 18:07

Nhận lời mời của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, từ 20 đến 25-10, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Cảnh sát quốc tế 2025 tại Hàn Quốc.

Phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm mới

Hội nghị do Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc chủ trì, quy tụ 28 đoàn lãnh đạo cấp cao đại diện cơ quan Cảnh sát, Nội vụ các quốc gia và tổ chức quốc tế, với chủ đề “Hợp tác Cảnh sát đấu tranh với hệ sinh thái tội phạm xuyên quốc gia”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Cảnh sát quốc tế 2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ tình hình tội phạm xuyên quốc gia; thúc đẩy trao đổi thông tin, phối hợp triển khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm mới như lừa đảo trực tuyến, tội phạm ma túy, mua bán người, trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã khái quát tình hình tội phạm của Việt Nam, đồng thời chia sẻ kết quả Bộ Công an Việt Nam đã đạt được cùng lực lượng thực thi pháp luật các nước trong phòng, chống tội phạm từ đầu năm 2025 đến nay.

Thứ trưởng nhấn mạnh việc tăng cường chia sẻ thông tin về tội phạm mạng, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tội phạm ma túy tổng hợp, mua bán người, rửa tiền bằng tiền điện tử; đồng thời đề xuất thiết lập kênh liên lạc trực tiếp, cơ chế phản ứng nhanh, đơn giản hóa thủ tục tương trợ tư pháp và xây dựng mạng lưới trung tâm ứng cứu khẩn cấp tội phạm mạng khu vực.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Quyền Tư lệnh Yoo Jae-seong

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng đề xuất mở rộng hợp tác trong đào tạo nhân lực, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và an ninh phi truyền thống, nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh mới.

Đẩy mạnh hợp tác song phương Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực Cảnh sát

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã hội đàm song phương với Quyền Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoo Jae-seong.

Hai bên đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc thời gian qua, nhất là trong trao đổi thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, hỗ trợ công dân và tài trợ trang thiết bị kỹ thuật.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long và Quyền Tư lệnh Yoo Jae-seong ký Thỏa thuận sửa đổi Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc năm 2025.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế hiện có; tăng cường chia sẻ dữ liệu công dân vi phạm pháp luật; phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng truy nã, phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho công dân hai nước.

Song song đó là mở rộng giao lưu giữa Công an và Sở Cảnh sát địa phương hai nước; phối hợp tập huấn nâng cao năng lực pháp luật, triển khai các dự án ODA không hoàn lại trong các lĩnh vực AI, chuyển đổi số, giao thông thông minh.

Dự kiến Hội nghị hợp tác Cảnh sát Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ 7 và Chương trình giao lưu văn hóa, thể thao lần thứ 3 sẽ được tổ chức trong năm 2025 tại Hàn Quốc.

Kết thúc hội đàm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Quyền Tư lệnh Yoo Jae-seong đã ký kết Thỏa thuận sửa đổi Thỏa thuận hợp tác năm 2005 và chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ Dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự giai đoạn 3 do Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tài trợ cho Bộ Công an Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc.

Trong thời gian công tác tại Hàn Quốc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng làm việc với nhiều cơ quan và tổ chức đối tác.

Tại Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc, Thứ trưởng tìm hiểu mô hình bỏ phiếu điện tử, nghiên cứu khả năng ứng dụng tại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tiết kiệm nguồn lực.

Tại Thung lũng Công nghệ cao Pangyo, Đoàn công tác trao đổi sâu về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong đô thị thông minh, an ninh mạng, AI, Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data), phục vụ quản lý nhà nước và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã đến thăm và làm việc tại Sở Cảnh sát Seoul và Viện Khoa học hình sự quốc gia Hàn Quốc.