Chủ tịch nước Lương Cường kiểm tra buổi tổng duyệt Lễ mở ký Công ước Hà Nội 23/10/2025 16:09

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ kịch bản, đặc biệt là các phần nghi lễ, đón tiếp, an ninh và truyền thông, bảo đảm Lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra trang trọng, chu đáo.

Ngày 23-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chủ tịch nước Lương Cường đã kiểm tra buổi tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 25 đến 26-10.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi tổng duyệt, Chủ tịch nước đã kiểm tra và nghe các đơn vị thực hiện nhiệm vụ báo cáo tổng thể về Lễ mở ký, Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Trong đó, có kịch bản điều hành Phiên khai mạc, phương án đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế; nội dung, tiến độ chuẩn bị chương trình nghệ thuật chào mừng; kịch bản chi tiết Phiên mở ký; các hoạt động song phương; phương án tổ chức cho phóng viên, cơ quan báo chí trong nước, quốc tế tác nghiệp và các hoạt động liên quan.

Sau khi kiểm tra, nghe các báo cáo, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại và quốc gia sâu sắc. Đồng thời, đánh dấu lần đầu tiên một Công ước đa phương toàn cầu trong một lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm gắn với tên Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao trách nhiệm, công tác chuẩn bị chủ động, chu đáo theo phân công của các bộ, ngành, đơn vị.

Để chuẩn bị tốt hơn theo đề án đã được phê duyệt, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ kịch bản, đặc biệt là các phần nghi lễ, đón tiếp, an ninh và truyền thông, bảo đảm Lễ mở ký diễn ra trang trọng, chu đáo, thể hiện hình ảnh Việt Nam chủ động, chuyên nghiệp và thân thiện trong hội nhập quốc tế. Đồng thời, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và chất lượng chuẩn bị.

Chủ tịch nước nhấn mạnh đây cũng là dịp để giới thiệu bạn bè quốc tế đất nước, con người, các thành tựu của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam và Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước lưu ý thông tin tuyên truyền phải bảo đảm chính xác, đầy đủ ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện, góp phần nâng cao hình ảnh, vai trò và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu công tác đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế cần thể hiện tinh thần hiếu khách, trọng thị; đơn vị kỹ thuật, hậu cần và an ninh phải phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra sai sót, góp phần vào thành công chung của Lễ mở ký cũng như các hoạt động liên quan.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, việc Việt Nam vận động thành công để Đại hội đồng Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, để văn kiện quan trọng này mang tên Công ước Hà Nội là một dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của nước ta.

Quá trình vận động được khởi động và triển khai liên tục ngay sau khi Công ước được thông qua tại Ủy ban đàm phán và Đại hội đồng Liên hợp quốc trong ba tháng cuối năm 2024.

Đây là một chiến dịch vận động bài bản, quyết liệt, triển khai đồng thời ở nhiều cấp và tại nhiều thủ đô, đặc biệt là tại các quốc gia, khu vực có vai trò chủ chốt trong lĩnh vực công nghệ mạng, nhằm bảo đảm sự đồng thuận quốc tế đối với đề xuất đăng cai của Việt Nam.

Qua việc tổ chức sự kiện đa phương quan trọng này, Việt Nam mong muốn thể hiện vai trò một đối tác tin cậy, tiếp tục khẳng định nỗ lực và cam kết mạnh mẽ trong thúc đẩy hợp tác đa phương. Chúng ta sẽ nỗ lực cao nhất để Lễ mở ký sẽ được tổ chức trang trọng nhất, theo đúng tiêu chuẩn của Liên hợp quốc, bảo đảm sự tham gia đông đảo của các quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội và các tập đoàn công nghệ liên quan.