Bí thư Cần Thơ: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án trọng điểm 23/02/2026 11:45

(PLO)- Những nhiệm vụ trọng tâm được Bí thư Cần Thơ nhắc tới là đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án trọng điểm và phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Ngày 23-2 (mùng 7 Tết), Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp giao ban để nghe báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bắt tay ngay vào công việc

Điểm lại những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng khẳng định, Cần Thơ đã đón Tết Nguyên đán 2026 an toàn, nghĩa tình, trọn vẹn, thắm đượm tinh thần đoàn kết.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao ban đầu năm. Ảnh: TP

Bí thư Cần Thơ ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức và phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết, trong đó nổi bật là là một số tập thể hôm nay được khen thưởng trong buổi giao ban hôm nay.

Đồng thời, ông cho rằng với tinh thần làm việc xuyên Tết, bắt tay vào việc ngay sau Tết, Ban Thường vụ đề nghị toàn hệ thống chính trị TP tập trung cao độ cho các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, ngay từ ngày làm việc đầu tiên, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ngay các nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ cao nhất cho nhu cầu của Nhân dân.

Các đơn vị được nhận bằng khen về tổ chức và phục vụ nhân dân đón Tết. Ảnh: TP

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Theo Bí thư Lê Quang Tùng, ngay sau Tết có công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đây là nhiệm vụ cần phải triển khai các bước bài bản theo đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, đúng tiến độ.

Ông đề nghị cả hệ thống chính trị TP phải vào cuộc triển khai ngay từ hôm nay các nội dung liên quan công tác bầu cử, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân. Đồng thời, chủ động rà soát, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cùng đó, tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ đã và đang triển khai trước Tết, nhất là các nội dung về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các chương trình, kế hoạch công tác về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.

Trong đó, tiếp tục quan tâm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện ổn định hiệu năng, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, cũng như thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, nâng cao năng lực phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Tập trung các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện triển khai các dự án, đặc biệt chú trọng công tác giải ngân các công trình, dự án trọng điểm.

Sáng sớm 23-2, lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các sở, ngành đã thực hiện Tết trồng cây và đi thăm đồng nhân dịp năm mới. Ảnh: TP

Theo đó, Bí thư Cần Thơ cho rằng chúng ta nghỉ Tết nhưng nhiệm vụ còn rất nhiều, trong đó, ông đặc biệt lưu ý các dự án trọng điểm phải hoàn thành trong năm 2026 như dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng phải hoàn thành cơ bản trong năm 2026, dự án Bệnh viện Ung bướu, dự án nâng cấp 7km Quốc lộ 91...

“Và quan trọng nhất là phải phấn đấu tăng trưởng 2 con số, đây là những nhiệm vụ phải triển khai ngay mới kịp tiến độ” – Bí thư Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Chăm lo Tết chu đáo, an toàn

Báo cáo về tình hình Tết, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cho biết, TP đã triển khai hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 với 16 doanh nghiệp tham gia, tổng giá trị hàng hóa dự trữ hơn 4.000 tỉ đồng, góp phần bảo đảm nguồn cung dồi dào, đa dạng, không xảy ra khan hiếm, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá đột biến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: TP

Hệ thống phân phối gồm 258 chợ, 8 trung tâm thương mại, 20 siêu thị, 416 cửa hàng tiện lợi và mạng lưới kinh doanh xăng dầu hoạt động ổn định. Giá cả các mặt hàng thiết yếu biến động nhẹ theo quy luật cung - cầu; sức mua tăng khoảng 60% so với ngày thường; lượng hàng hóa bán ra tăng từ 20% - 30% tùy theo doanh nghiệp.

Về an sinh xã hội, TP đã trao 476.301 phần quà cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đoàn viên, công nhân, người lao động và các đối tượng khác, với tổng kinh phí khoảng 246,3 tỉ đồng (từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa).

Cùng đó, TP đã tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn”, trao 20.000 phần quà trị giá 19 tỉ đồng; vận động xây dựng 76 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khó khăn...

Đa số doanh nghiệp đều có thưởng cho người lao động, mức thưởng bình quân đạt 11,5 triệu đồng/người.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, TP Cần Thơ đón gần 615.000 lượt khách, trong đó có trên 32.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch ước đạt 640 tỉ đồng.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP trong những ngày Tết tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Cơ quan chức năng đã phát hiện 13 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm trước), đã điều tra làm rõ 11 vụ (tỉ lệ đạt 84,6%), trong đó có một vụ rất nghiêm trọng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức 704 cuộc tuần tra, đã phát hiện, xử lý 6.131 trường hợp vi phạm, trong đó có 1.559 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tính từ ngày bắt đầu nghỉ Tết đến thời điểm mùng 6 Tết, trên địa bàn xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông (giảm 19 vụ), làm chết 14 người (tăng 2 người), bị thương 5 người (giảm 19 người so với cùng kỳ).