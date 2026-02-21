Phước Trâm Phú Quốc thâu tóm ngôi đầu Giải đua xe mô tô cúp vô địch Quốc gia năm 2026 ở sân Cần Thơ 21/02/2026 07:27

Chiều ngày 20-2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), tại Sân vận động Cần Thơ như thường niên đã diễn ra Giải đua xe mô tô sân tròn cúp vô địch Quốc gia năm 2026.

Rất đông khán giả Cần Thơ đến cổ vũ cho các vận động viên. Ảnh: TRUNG PHẠM

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Minh Thi tổ chức.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Giải đua xe mô tô năm nay với sự tham gia tranh tài của 55 vận động viên của 28 câu lạc bộ (CLB) trên toàn quốc, tham gia thi đấu ở ba hệ gồm Hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì YAZ, dung tích xi lanh 125 phân khối (125cc) gồm 16 vận động viên; Hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì, dung tích xi lanh 150 phân khối (150cc) gồm 20 vận động viên; Hệ phong trào dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT, dung tích xi lanh 120 phân khối (120cc) gồm 19 vận động viên.

Đặc biệt các vận động viên đạt hạng nhất hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì dung tích xi lanh 150cc và hạng nhất hệ phong trào dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT tại giải đua xe mô tô cúp vô địch quốc gia lần thứ I năm 2025 tại sân vận động Cần Thơ sẽ tham gia thi đấu hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì YAZ tại giải đua xe mô tô cúp vô địch quốc gia 2026.

Giải đua lần này còn có sự góp mặt của những tay đua nổi tiếng đến từ các CLB đã có thành tích xuất sắc ở những năm qua trong làng đua xe mô tô thể thao trên toàn quốc.

Hệ phong trào dòng xe hai thì SUZUKI SPORT 120cc, hạng Nhất thuộc về tay đua Nguyễn Hoàng Đăng Khoa – CLB Phát xôi AE Tý 306 TP.HCM; hạng Nhì là Nguyễn Trung Kiên – CLB Phát xôi Racing; hạng Ba là Nguyễn Nhật Linh – CLB Y.N Boutique; hạng Tư là Tô Hà Đông Hiếu – CLB Phước Trâm Phú Quốc.

Hệ chuyên nghiệp dòng xe hai thì YAZ 125cc, hạng Nhất thuộc về tay đua Lê Hùng Hữu Tín – CLB Phước Trâm Phú Quốc; hạng Nhì thuộc về tay đua Bùi Tuấn Trọng – CLB Phát xôi Racing; hạng Ba thuộc về Võ Phước Sơn – CLB Vinh Củ Chi; hạng Tư thuộc về Huỳnh Minh Sang – CLB Vinh Củ Chi.

Hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì 150cc, hạng Nhất thuộc về tay đua Nguyễn Đức Thanh – CLB Phước Trâm Phú Quốc; hạng Nhì thuộc về tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu – CLB Bồ Câu – A Trắng Racine 262 Team; hạng Ba là Tô Hà Đông Nghi – CLB Phước Trâm Phú Quốc; hạng Tư là Phan Minh Phụng – CLB Fasstek – Việt Nam – Kềm Sài Gòn AAA.

Dưới đây là một số hình ảnh tại giải đua năm nay:

Ảnh: TRUNG PHẠM

Ảnh: TRUNG PHẠM

Ảnh: TRUNG PHẠM

Ảnh: TRUNG PHẠM

Ảnh: TRUNG PHẠM

Ảnh: TRUNG PHẠM