Không khoan nhượng ở trận Siêu cúp kinh điển và màn chạm trán Messi - Yamal 14/03/2026 12:53

(PLO)- Trận Siêu cúp Argentina - Tây Ban Nha với màn so kè của Messi và Yamal dự kiến diễn ra ngày 27-3 vẫn chưa tìm được hướng ra sau khi dời khỏi Qatar.

Kế hoạch trận Siêu cúp Argentina (nhà vô địch World Cup 2022) và Tây Ban Nha (nhà vô địch Euro 2024) diễn ra ngày 27-3 ở sân Lusail của Qatar có nguy cơ đổ vỡ vì nguy hiểm từ cuộc chiến Trung Đông.

Với việc không thể tổ chức trận đấu hấp dẫn ở sân Lusail, Qatar, nơi mà Messi và đồng đội đánh bại Pháp ở loạt sút luân lưu để lên ngôi World Cup 2022, LĐBĐ Argentina (AFA) muốn nó diễn ra ở Buenos Aires, thủ đô Argentina, cụ thể là sân Monumental của River Plate thay vì 1 quốc gia châu Âu.

Cuộc so kè Messi - Yamal có nguy cơ phá sản. Ảnh: GN.

AFA lý luận rằng, Argentina là nhà vô địch World Cup phải có ưu thế hơn? Trong khi đó, Ban tổ chức trận đấu Siêu cúp này muốn diễn ra ở châu Âu sau khi rút khỏi Qatar.

Hiện nay, có 4 LĐBĐ có trách nhiệm trực tiếp với trận Siêu cúp đầy tính chất thương mại này được tổ chức vào dịp FIFA Days. Đó là LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF), AFA, UEFA và CONMEBOL.

Ban đầu, phía châu Âu và RFEF đưa ra đề xuất sẽ diễn ra ở Bernabeu của Real Madrid. Tuy nhiên, AFA từ chối thẳng thừng và quyết liệt”. Sau đó, RFEF và UEFA “trả giá” Siêu cúp sẽ diễn ra tại Roma (sân Olympico, Ý) hoặc ở Lisbon của Bồ Đào Nha. Theo lý giải của Ban tổ chức thì trận đấu diễn ra ở châu Âu sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn về công tác hậu cần, di chuyển thay vì ở Buenos Aires.

Logo thương hiệu trận Siêu cúp Argentina - Tây Ban Nha đã được công bố.

Phía bên kia, AFA khẳng định Argentina là nhà vô địch World Cup, phải có quyền ưu tiên hơn nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha.

Trong lúc Argentina có vẻ... bất cần thì đội tuyển Tây Ban Nha cùng Ban tổ chức rất sốt sắng. HLV Luis De La Fuente của Tây Ban Nha rất cần “cạ cứng” để trui rèn trước thềm World Cup 2026, vì trận giao hữu với Ai Cập vào cuối tháng 3 này ở Qatar cũng có nguy cơ đổ vỡ cao.

Hiện tại, RFEF và UEFA đang tìm một sân bóng làm hài lòng cả hai đội Argentina và Tây Ban Nha, sau khi Roma hay Lisbon đã không được AFA đồng ý.